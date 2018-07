Wichtiger Erfolg im Kampf gegen Killer-Hornissen

Bei der Bekämpfung der Asiatischen Hornisse sind britische Forscher einen Schritt weitergekommen. Um ihre Ausbreitung in Europa zu stoppen, haben Forscher Mini-Sender an den Tieren befestigt und so ihre Nester entdeckt – um diese zu zerstören.

Die Wissenschaftler schnürten auf der britischen Insel Jersey und in Südfrankreich winzig kleine elektronische Funkmarken per Nähgarn an die Hornissen. Danach verfolgten sie die Insekten mit einem Ortungsgerät, was sie zu ihren Nestern führte. Ihre Vorgehensweise haben sie im Fachjournal «Communications Biology» beschrieben.

Hunderte neue Königinnen

«Es ist entscheidend, diese Nester früh in der Saison zu finden, um der Verbreitung der Hornissen vorzubeugen, da später im Jahr Hunderte neue Königinnen entstehen und sich von jedem Nest aus verteilen, jede mit dem Potenzial, neue Nester zu gründen», sagte Co-Autorin Juliet Osborne von der britischen Universität Exeter.

Die Insekten bauen ihre Nester oft freihängend in Baumwipfeln, wodurch sie schwer zu sehen sind. Erstmals sind nun den Forschern zufolge zuvor unbekannte Nester der Hornissen mithilfe der Mini-Sender gefunden worden.

Ausbreitung auch in der Schweiz

Asiatische Hornissen (Vespa velutina) lassen sich gut von den etwas grösseren, heimischen Europäischen Hornissen (Vespa crabro) unterscheiden. Sie haben ein oranges Gesicht und einen fast komplett schwarzen Körper, wohingegen Gesicht und Hinterkopf der Europäischen Hornisse gelb sind.

Die invasive Art droht, sich auch in der Schweiz breitzumachen: Im Kanton Jura wurde Ende April 2017 eine fortpflanzungsfähige Königin der Asiatischen Hornisse gefangen. 2004 war sie im Südwesten Frankreichs zum ersten Mal in Europa aufgetaucht. Für Menschen ist sie laut Experten nicht gefährlicher als die Europäische Hornisse.

Mehr Informationen zur Asiatischen Hornisse, wie man sie erkennt und was zu tun ist, wenn man sie entdeckt, gibt es hier als PDF vom Bienengesundheitsdienst.

(jcg)