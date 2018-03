Wie über Kohlen gehen mit einem Nagel in der Ferse

Der Amerikaner Nataniel «Coyote» Peterson hat es zu erstaunlicher Bekanntheit gebracht, indem er sich von einigen der übelsten Insekten der Erde stechen liess. Zu sehen ist das in seinen äusserst erfolgreichen Youtube-Videos. Darin sieht man ihn dann jeweils schreiend und von Krämpfen geschüttelt am Boden liegen, wenn er seinen Körper wieder einmal zur Zielscheibe giftiger Sechsbeiner gemacht hat. Wieso jemand so etwas tut? Das fragen sich auch unsere Teilnehmer in der aktuellen Episode von «Zeigs mir».

Was auch immer Petersons Motivation ist, die Schmerzen sind echt. Und die können absolut brutal sein, wie ein Blick auf den Schmidt-Sting-Pain-Index verrät. Diese Skala listet auf, wie intensiv die Schmerzen sind, die die Stiche oder Bisse einzelner Insektenarten der Ordnung Hautflügler (Hymenoptera) nach sich ziehen.

Von 150 Insekten gestochen

Der nicht ganz ernst zu nehmende Index wurde vom amerikanischen Insektenforscher Justin O. Schmidt erschaffen. Er liess sich in seiner Karriere von über 150 Insekten stechen und teilte die dabei empfundenen Schmerzen in vier Hauptstufen ein (siehe Bildstrecke). Die höchste Stufe, die nach dem Biss durch eine 24-Stunden-Ameise erreicht wird, beschreibt er darin als «reinen, intensiven, strahlenden Schmerz. Als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen sieben Zentimeter langen, rostigen Nagel in der Ferse stecken hat.»

Für sein Werk wurde Schmidt 2015 mit dem Ig-Nobelpreis in der Kategorie Physiologie und Entomologie ausgezeichnet. Der Ig-Nobelpreis ist eine satirische Auszeichnung, mit der wissenschaftliche Leistungen geehrt werden, die «Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen».



Ungleicher Kampf mitten in der Wüste von Arizona: ein Tarantulafalke gegen eine Vogelspinne. (Video: Tamedia/Caters via AP)

