Wiederverwendbares WC-Papier ist für den A****

Müll vermeiden, die Umwelt schützen: Immer mehr Menschen schliessen sich dem Zero-Waste-Gedanken an. Statt Dinge nach einmaligem Gebrauch wegzuwerfen, werden sie gereinigt und immer wieder genutzt.

Umfrage Würdest du wiederverwendbares WC-Papier nutzen? Klar, warum denn nicht?

Ja, aber nur für das kleine Geschäft.

Nur, wenn es jemand anderes waschen würde.

Nein, das ist mir zu unhygienisch.

Nein, ich habe ein WC mit Wasserstrahl.

Während das bei Trinkflaschen, Kaffeebechern und Tupperdosen völlig unproblematisch ist, kann der Schuss bei anderen Alternativen aber auch nach hinten losgehen, so Kelly Reynolds von der University of Arizona zu «USA Today».

Lumpen für untenrum

Konkret hat die Gesundheitsexpertin bei dieser Aussage wiederverwendbares WC-Papier im Sinn. Anders als sein Name vorgibt, handelt es sich dabei nicht wirklich um Papier.

Vielmehr sind damit bunte Stofflappen gemeint (siehe Bildstrecke), die nach dem Gebrauch nicht in der Toilette, sondern erst in der Wäschetonne und dann – zusammen mit Kleidern und Tüchern – in der Waschmaschine landen.

Keimalarm auch noch in späteren Wäschen

Diese einzusetzen, würde auf den ersten Blick zwar durchaus Sinn machen. Denn allein in der Schweiz liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei 21 Kilogramm WC-Papier.

Aber die Öko-Lösung birgt laut Reynolds ein grosses Problem: «Die Anwendung ist riskant. Die Gefahr einer Kreuz-Kontamination vom Badezimmer auf die Wäsche ist sehr gross», so die Expertin. So könnten die Keime sogar auf die nachfolgende Wäsche gelangen. Allein im Kot stecken laut der Expertin unzählige potenzielle Krankmacher.

Abtöten – und die Umwelt schädigen

Doch so besorgt sich Reynolds gibt: Es gibt eine Möglichkeit, die Infektionsgefahr zu minimieren. Durch die Kombination von hohen Waschtemperaturen und dem Einsatz von Bleichmitteln lassen sich die Keime zuverlässig abtöten.

Ratsam ist das laut der Expertin aber auch nicht. Denn dann bleibt der ökologische Nutzen des Stoff-Toilettenpapiers auf der Strecke.





(fee)