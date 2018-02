Wo ist der Weltraum-Tesla?

Vor knapp zwei Wochen hob die stärkste Rakete der Welt, die Falcon Heavy, erfolgreich zu ihrem Jungfernflug ab. Mit an Bord: Der kirschrote Tesla Roadster von SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk. Die Bilder aus dem Cockpit des Weltraum-Autos mit der Starman-Puppe am Steuer gingen um die Welt. Ebenso die Nachricht, dass der Roadster seinen vorgesehenen Orbit nicht erreichen, sondern darüber hinausschiessen wird.

Das Cabriolet sollte in eine Umlaufbahn um die Sonne einschwenken, die es von der Erde zum Mars und wieder zurück führt. Da die Triebwerke der letzten Raketenstufe aber zu lange gezündet worden waren, wird der Roadster nun etwas weiter als nur bis zum Mars-Orbit fliegen. Allerdings nicht bis in den Asteroiden-Gürtel, wie Elon Musk zuerst annahm. Auf seinem Weg wird er von der Nasa beobachtet. Die US-Raumfahrtbehörde muss wissen, wo er ist, damit sie ihn nicht später einmal für einen Asteroiden hält.

10'000 km/h schnell

Aufgrund dieser Nasa-Daten hat der amerikanische Ingenieur Ben Pearson die einfach zu lesende Website Whereisroadster.com gestaltet, die den jeweiligen Standpunkt des Weltraum-Teslas anzeigt. Am Montag um 10.03 Uhr war er 3'689'480 Kilometer von der Erde entfernt. Seine Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt war 10'835 km/h.

Pearson sagte Verge.com, dass der Tesla weiterhin unterwegs in seine Umlaufbahn um die Sonne sei und 2091 nahe an der Erde vorbeifliegen werde. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Roadster so lange im All überleben wird. Auf Whereisroadster.com lässt sich ebenfalls ein Blick in die Zukunft werfen. Die Bahn des Autos kann dort bis Ende 2020 in einer Animation verfolgt werden.



Noch befindet sich der Roadstar recht nahe bei der Erde. (Bild: Whereisroadster.com)

(jcg)