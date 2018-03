Hier werden Tiere in Amazon-Manier bewertet

Fünf Sterne oder doch nur zwei? Wie viele Sterne dürfen es denn sein? Vor dieser Entscheidung steht, wer online eine Bewertung abgeben will. Wenn das geschafft ist, fehlt nur noch ein kurzer Erfahrungsbericht und fertig ist das Ganze.

Dass sich derartige Beurteilungen auch für Tiere gut machen, beweist der Twitter-Hype #rateaspecies. Ins Leben gerufen haben die nicht ganz ernst gemeinte Aktion die Mitarbeiter des Zoos von Oregon mit diesem Aufruf:

Und sie gehen gleich mit gutem Beispiel voran. Zum Otter schreiben sie: «Insgesamt sehr gute erste Eindrücke. Robust gebaut, absolut wintertauglich und wasserfest. Nur in Braun lieferbar, aber das ist für mich ein Pluspunkt.»

⭐️⭐️⭐️⭐️ FIRST IMPRESSIONS

Overall very good first impressions. Sturdy built, totally winter-ready and waterproof. Only comes in brown but that’s actually a plus for me. #rateaspecies pic.twitter.com/IK99ODsTPT — Oregon Zoo (@OregonZoo) 9. März 2018

Die Reaktion anderer Twitter-User liess natürlich nicht lange auf sich warten. Die California Academy of Sciences beispielsweise zeigt sich von Claude, dem Alligator, nicht ganz so angetan: «Farbe nicht wie abgebildet (nicht einmal annähernd!), angeblich ein Raubtier, sitzt aber den ganzen Tag auf warmen Felsen und lässt Schildkröten über sich laufen (Wenn Lauerjäger so anders als normale Raubtiere sind, sollte man das den Kunden vorher sagen). Ausserdem fehlt da ein Zeh.»

⭐⭐⭐ NOT AS EXPECTED

Color not as shown (not even CLOSE!!!), supposed to be predator but just sits on heated rock all day and let turtles walk all over him (if ambush predators are so different you should tell people) also missing one toe???#rateaspecies pic.twitter.com/5EAdkDN5D4 — CA AcademyOfSciences (@calacademy) 9. März 2018

Schön ist auch die Betrachtungsweise von Slartibartfast: «Sehr unzufrieden mit dem Versand. Ich habe einen Frosch bestellt und bekam einen grossen geschmolzenen Haufen.»

⭐ very unsatisfied with the shipping. I ordered a frog and what I got was this big melted pile. #rateaspecies pic.twitter.com/6pj9D2HcED — Slartibartfast (@shtoopy) 9. März 2018

Auch das New England Aquarium ist bei #rateaspecies mit von der Partie. Diesen Pinguin beschreiben sie mit «Gediegenes Styling, kranke Tanzmoves, hin und wieder fischiger Mundgeruch. Kommt in der Gruppe definitiv besser klar».

⭐️⭐️⭐️⭐️ BEST DRESSED

Dapper styling, sick dance moves, occasional fish breath. Definitely performs better in groups. #rateaspecies pic.twitter.com/edZUDvtb9u — New England Aquarium (@NEAQ) 9. März 2018

Beim Los Angeles Zoo and Botanical Gardens ist man vom Löwen ganz angetan. «Meistens harmlos. A+ exzellenter Schläfer, total damit zufrieden, mehr als 20 Stunden am Tag zu schlafen. Während der Wachzeiten am besten vermeiden.»

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ MOSTLY HARMLESS

A+ excellent sleeper, perfectly content to sleep for 20+ hours in a day. Best to avoid during waking hours.#rateaspecies pic.twitter.com/wS1d8r7tjE — Los Angeles Zoo and Botanical Gardens (@LAZoo) 9. März 2018

Harscher tönt es dagegen vom Zoo in Helsinki. Zu diesem Etwas heisst es: «Zwei Worte: Sie sind ätzend. Sie zu füttern ist eine blutige Sauerei. Gut ist aber, dass man es nur zweimal im Jahr machen muss. Würde sie meinem ärgsten Feind empfehlen.»

⭐⭐

Two words: they suck. Feeding is a bloody mess, good thing is you only have to do it twice a year. Would recommend to my worst enemy.#rateaspecies pic.twitter.com/2HYXGOiHtA — Helsinki Zoo (@Korkeasaari) 12. März 2018

Im Monterey Bay Aquarium melden sich die Fans dieses Kraken zu Wort: «Wir lieben es, dass er überall hineinpasst. Die Farbe passt sich der Stimmung und der Örtlichkeit an. Mit Rutschstopp-Noppen. Tinte enthalten, das Schreibgerät wird separat verkauft.»

⭐️⭐️⭐️⭐️ 👍👍👍👍👍👍👍👍

love that it fits any space. adjustable color to match your mood/location. extremely grippy base. ink included, but stylus sold separate if you need that go with the squid sizes. note: don't pair with another or they stop working #rateaspecies pic.twitter.com/70IxwYRp0Z — Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 9. März 2018

Auch der Zoo Berlin mischt munter mit:

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 1A Multitool: Die bis zu einem halben Meter lange #Zunge der #Giraffe reinigt sowohl Nase, als auch Ohren! Quite Handy: The ½ Meter long tongue is a real multi-tool and cleans ears as well as nostrils! #rateaspecies #TierparkBerlin pic.twitter.com/uuylYuncRF — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) 15. März 2018

Doch nicht nur die Bewertungen von offiziellen Stellen können sich sehen lassen. Zum Papageientaucher fällt Clark deHart Folgendes ein: «Nähern Sie sich nicht, wenn Sie Angst vor Clowns haben. Hat einen besseren Eyeliner, als dein Mädchen je haben wird. Vielleicht ist es natürlich, vielleicht ist es Maybelline? Raketenbetrieben und semiaquatisch. Würde einen ‹Wie viele Fische passen in deinen Mund›-Wettbewerb gewinnen.»

⭐️⭐️⭐️⭐️ Do not approach if you have a fear of clowns. Has better eyeliner than your girl ever will. Maybe it’s natural, maybe it’s Maybelline? Rocket powered and semi-aquatic. Would win a “how many fish can you fit in your mouth” contest. #rateaspecies pic.twitter.com/8ZVUPuHpCC — Clark DeHart (@ClarkDeHart) 10. März 2018

Schonungslos ehrlich ist auch Jon Armers Rezension zum Honigdachs: «Nicht wie bestellt. Dachte, es wäre eine süssere Version des Basismodells. Eindeutig defekt und sehr aggressiv. Das neue Update ist mit nichts anderem zu vergleichen. Verliert zwei Sterne, weil es sich durch die Wand, den Nachbarshund und zwei Autos gefressen hat.»

⭐️⭐️⭐️ 3/5 HoneyBadger

Not at ordered. Thought it was a sweeter version of base model.

Clearly defective, and highly aggressive. New update clearly incomparable with anything else.



Loses 2 stars as it ate through the wall, the neighbours dog, and 2 cars.#rateaspecies pic.twitter.com/BbaVvAvI0G — Jon Armer (@_spatula) 11. März 2018

Ganz und gar nicht angetan ist Twitter-Nutzer Typer: «Nicht, was ich bestellt habe. Ich habe einen Ente, einen Otter und einen Biber bestellt, aber offensichtlich hat es irgendeine Art Unfall beim Versand gegeben. Habe die Verantwortlichen kontaktiert. Sie sagen, es sei kein Fehler. Schlechter Verkäufer: Werde dort nie wieder kaufen!»

⭐️NOT WHAT I ORDERED

I ordered a duck, otter, and beaver bundle apparently there was some kind of freak accident in shipping or something. Contacted shipper, they claim no error. Bad seller. NEVER BUYING AGAIN!#rateaspecies pic.twitter.com/e13u4K657F — Tyger (@TygerWDR) 9. März 2018

(fee)