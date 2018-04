Wie Midway zur Insel der Killermäuse wurde

Dass Nager in Notzeiten neue Futter-Ressourcen erschliessen, ist nicht neu. Ähnliches wie auf dem Midway-Atoll ist auch schon auf der britischen Atlantikinsel Gough passiert: Mitte der 2000er-Jahre beobachteten Forscher der University of Cape Town, wie Mäuse sich an lebendigen Seevögeln labten. Auffällig war damals, dass die Attackierenden deutlich grösser und schwerer waren als ihre Artgenossen auf dem Festland. 2019 soll eine Ausrottungskampagne anlaufen, von der man hofft, dass sie den Mäusen bis 2021 den Garaus machen wird.