Das beste System der Welt

Nach 20, 25 Minuten sagt Alexander: «Also, dieses System verstehe ich nicht.» Ich auch nicht. Aber anders als mein russischer Begleiter bin ich begeistert. Wir stehen in Samara in einer Bank, die ihre Kunden mit der modernsten Methode der Welt sortiert.

Da steht nicht so ein billiges Ding wie in der Schweiz, das auf Knopfdruck eine simple Nummer ausspuckt. Nein. Hier gibt es einen grossen Touchscreen mit rund 15 Feldern.

Nach kurzer Instruktion drücken wir das etwas versteckte kleine Quadrat für Geldwechsel und erhalten den Zettel M12. Wir werden zur Nummer 1 von vier geöffneten Schaltern geschickt.

Dort bleibt uns Zeit, das System auf uns wirken zu lassen. Vor uns werden an Schalter 1, dem einzigen für Fremdwährung, bedient: M09, P74, B23, P78, M10 (hat die Bank aber schon verlassen), M11, B26.

Das ist der Moment, in dem Alexander kurz die Fassung verliert. Dabei sind wir nur nicht lange genug da, um alles zu durchdringen. Es ergibt sicher Sinn, dass die Frau mit M11 erst zu Schalter 1 muss, danach wieder zur Maschine und dann mit P79 an Schalter 4 bedient wird. Und auch, dass der junge Mann, der 15 Minuten nach uns die Bank betritt, erst mit P77 an Schalter 4 darf – und danach mit B26 vor uns an Schalter 1. Bloss welchen?

Ich muss da wohl nochmals hin. Den Code knacken. Langweiliger als Panama gegen Tunesien wirds nicht werden.

