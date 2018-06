Schweizer Fans verirren sich ins Kriegsgebiet

Fünf Fussball-Fans aus dem Kanton Bern fuhren mit einem selbstgestalteten WM-Fan-Bus bis nach Rostow am Don in Russland. Dort wollten sie die Schweizer Nati bei ihrem ersten WM-Spiel gegen Brasilien anfeuern. Doch ihr Navigationsgerät lotste die fünf Männer direkt ins Kriegsgebiet, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Eine ukrainische Journalistin traf die Gruppe in der Konfliktzone in der ostukrainischen Donbass-Region an. Das berichtet Anna Dombrowskaja auf Facebook. Das Navigationsgerät habe den fünf Schweizer Fans eine Route durch die besetzte Region Donezk vorgeschlagen.

Journalistin zeigte ihnen den Weg

Die Nacht hätten sie im ebenfalls besetzten Städtchen Amwrossijewka verbringen wollen, sagt Dombrowskaja zur Zeitung. Die ortskundige Journalistin zeigte den Schweizern schliesslich einen Weg aus der Konfliktzone.

