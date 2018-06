«Buffon zeigt grossartiges Spiel für Panama»

Hier muss man einfach zweimal hinzuschauen. Wie der Torhüter von Aussenseiter Panama heisst, werden nach dem ersten WM-Gruppenspiel des krassen Aussenseiters gegen Belgien die wenigsten wissen. Wohl aber, wem Jaime Penedo (36) ähnlich sieht: Gianluigi Buffon (40).

Umfrage Wie viel Buffon steckt in Penedo? Richtig viel! Die beiden sind sich zum Verwechseln ähnlich.

Naja. Es ist schon witzig, beim zweiten Hinschauen ist der Spuk aber vorbei.

Ach was! Es gibt nur einen Buffon.

Wir stellen fest: Doch, irgendwie hat Penedo etwas von Buffon. Und auch auf Twitter hat man Gefallen am Double der italienischen Torhüterlegende gefunden. Voilà:

«Buffon hat es an die WM geschafft, obwohl sich Italien nicht qualifiziert hat.»

Gigi Buffon mad it to the Worldcup although Italy didn't qualify #BELPAN #WorldCuppic.twitter.com/RentrHguuz — Gunner John ⚽️ (@FyuchaFC) 18. Juni 2018

«Buffon zeigt bisher ein grossartiges Spiel für Panama.»

Gianluigi Buffon having a great game for Panama so far. #WorldCup #PAN pic.twitter.com/cRGyLiNTIz — Historical Sport (@HistorySport_) 18. Juni 2018

«Panams Goalie sieht aus, wie Buffon aus dem 1-Franken-Shop»:

Penedo, Panama’s goalkeeper, looks like someone went shopping for Buffon at the poundstore. pic.twitter.com/5s3WhGc9CW — dave whelan (@MrDavidWhelan) June 18, 2018

#BELPAN Buffon ist ja doch bei der WM? 😉 — Ronaldo (@DerArk7) 18. Juni 2018

Ist es der kleine Bruder? Oder hatte Buffons Vater eine Freundin in Panama?

Or Buffon s father had a girlfriend from panama https://t.co/d4oKm4Ggot — Struggling (@YoungTlGER) June 18, 2018

