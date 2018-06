«Englands Fallhöhe ist riesig»

Knapp 180 Minuten Fussball reichten, um in England eine riesige Euphorie zu entfachen. Das 2:1 gegen Tunesien und das 6:1 gegen Panama versetzen das Mutterland des Fussballs in Ekstase. Football is coming home. Der Fussball kommt nach Hause – was im englischen Fachjargon den Weltmeistertitel bedeuten würde. Dass die beiden bisherigen Gegner nicht zur absoluten Elite des Weltfussballs gehören? Geschenkt!

Umfrage Gewinnt England gegen Belgien? Klar. Kane haut den Belgiern die Bude voll.

Nein! Gegen Lukaku, De Bruyne und Co. haben die Three Lions keinen Stich.

Ich tippe auf Untentschieden.

Weiss nicht.

Wie Anthony Ackermann, England-Fan in unserer Redaktion, die Euphorie beurteilt und was wirklich für die Engländer spricht, siehst du oben im Video.

WM-Center

(fas)