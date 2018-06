Fast wäre es wieder ein typisches WM-Startspiel der Engländer geworden. Nach den Endrunden 2010 (1:1 gegen USA) und 2014 (1:2 gegen Italien) waren die «Three Lions» auch im russischen Wolgograd kurz davor, mit einer Enttäuschung ins Turnier zu starten. Dann kam in der 91. Minute der erlösende Kopfball von Superstar Harry Kane, der die englischen Fans in Ekstase versetzte. Zumindest im südlichen Stadtteil Londons kam es zu einem mittleren Erdbeben.

Umfrage Wer wird Fussball-Weltmeister 2018? Deutschland

Brasilien

Spanien

Frankreich

Argentinien

Belgien

Schweiz

Ein anderer

Auch der BBC-Reporter und ehemalige englische Nationalspieler Gary Lineker konnte sich nicht mehr auf dem Stuhl halten. Eine Szene, die ihm im Nachhinein anscheinend peinlich war. «Sitz ab, du Trottel», kommentierte er seine Jubelpose, als er und seine Moderationskollegen die Szene nochmals betrachteten.

Die britische Presse kann ihre Begeisterung ebenfalls kaum zurückhalten. Während in der «Daily Mail» der 24-jährige Stürmer gleich als «Prinz Harry» angepriesen wird, schreibt der «Guardian» von einer Erlösung durch den magischen Captain. Und die spanische «Marca» bringt es mit einem Wortspiel auf den Punkt: «God save the Kane!» Am Sonntag trifft England im zweiten Gruppenspiel auf Panama.

