«Neymar stirbt schon wieder»

Er kann es einfach nicht lassen: Brasiliens Superstar Neymar muss in jedem Spiel mit einer Schauspieleinlage glänzen – der WM-Achtelfinal gegen Mexiko bildet da keine Ausnahme.

Als Neymar an der Seitenlinie lag, stieg ihm der Mexikaner Carlos Vela leicht auf den Fuss – woraufhin der 26-Jährige seine Show begann: Heftig schreiend wand er sich am Boden hin und her, trotz scheinbar höllischen Schmerzen forderte er eine Rote Karte für den Mexikaner.

«Das kann er nicht machen»

«Das sah ja aus, als wäre der Fuss durchgebrochen», schimpfte auch Brasilien-Legende Zé Roberto im «ZDF». «So schauspielern geht nicht, das kann er nicht machen.»

Das Netz enervierte sich ebenfalls über Neymar:



This is so embarrassing for an athlete like you... @neymarjr #RussiaWorldCup2018 #BRAvMEX pic.twitter.com/UvlA3SnrVe