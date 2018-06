«Nicht wegen der Frisur so weit gekommen»

«Ich bin wegen meines Fussballs so weit gekommen», sagte der 26-jährige Brasilianer in einem kurzen Clip, den er am Donnerstag unter anderem auf Twitter und Instagram postete.

«Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich ein netter Typ bin. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich Neymar heisse. Und ich bin nicht wegen meiner Frisur so weit gekommen.»

Nach dem 1:1 der Brasilianer gegen die Schweiz war seine Frisur in den sozialen Netzwerken mit einer Portion Spaghetti verglichen worden. Daraufhin hat er die Haare geschnitten.

Neymar hat die Haare schön

(sda)