Aus für die WM-Giganten - wer tritt zuerst zurück?

Was für ein Auftakt in die Achtelfinals in Russland! Innert weniger Stunden verliert das WM-Turnier seine schillerndsten Figuren. Erst muss sich Lionel Messi mit seinen Argentiniern den Franzosen 3:4 geschlagen geben. Im zweiten Spiel am Samstag erwischt es dann auch Cristiano Ronaldo mit seinen Portugiesen. Der Europameister muss nach einer 1:2-Niederlage gegen Uruguay die Koffer packen.

Von 2008 bis 2017 wurden Messi und Ronaldo jeweils fünfmal «Weltfussballer des Jahres». Das Duell der beiden Weltbesten sollte das Beste am WM-Turnier werden. Nach dem Hattrick im Auftakt gegen Spanien setzte CR7 ein erstes Zeichen: Er posierte mit einem Ziegenbärtchen. Die dazugehörige Schlagzeile lautete schlicht: GOAT. Englisch für Ziege. Aber auch die Abkürzung von «Greatest of all time», den Grössten aller Zeiten.» Nach dem 30. Juni 2018 und dem Auftakt in die Achtelfinals haben die beiden Giganten hart aufgeschlagen und nun dürften der 33-jährige Ronaldo wie auch der 31-jährige Messi die letzte Chance auf den Titel des Weltmeisters vertan haben.

Die Kronprinzen scharren bereits in den Startblöcken



Gut möglich, dass einer der beiden in den nächsten Tagen den Rücktritt bekannt gibt, wobei Ronaldo in zwei Jahren vielleicht noch die Titelverteidigung an der EM 2020 reizen könnte. Er wäre dann 35 Jahre alt. Für Messi scheint der Zug auf einen Titel an einem grossen Endturnier abgefahren. Wird auch ein Rücktritt zum Wettrennen der beiden: Wer tritt zuerst zurück?

Für die Fifa ist das WM-Aus der Giganten gar nicht schön. Messi hatte Ronaldo als einzigen Erzrivalen und Ronaldo in Messi ebenfalls den einzigen Konkurrenten. Es war der Kampf der Giganten. Und jetzt sind sie raus – schon nach der Hälfte des Turniers. Das ist schlecht für das Produkt. Die Show muss aber weiter gehen und die ersten Kronprinzen scharren bereits in den Startblöcken, den kickenden Göttern, die jahrelang die Fussballbühne dominiert haben, den Rang abzulaufen.

Cavani, Kane oder Kylian Mbappé?



Vielleicht Edinson Cavani, der Portugal mit einem Doppelpack auf die Heimreise schickte? Sofern er sich am Samstag nicht so verletzt hat, dass er nicht mehr spielen kann. Oder Harry Kane, der trifft und trifft und die Aufbruchstimmung der Engländer verkörpert wie kein anderer? Vielleicht der fallsüchtige Neymar, ewiger Dritter hinter Messi und Ronaldo, der es nur mit einem 222-Millionen-Transfer zu PSG geschafft hat, die beiden Superstars irgendwo hinter sich zu lassen? Oder ist der erst 19-jährige Kylian Mbappé der Kronprinz, der Messi und Ronaldo den Rang ablaufen kann? Vielleicht wird er nun zur prägenden Figur dieser WM in Russland?

Zuletzt ist das in so jungen Jahren nur einem gelungen: Edson Arantes do Nascimento. Das ist nun 60 Jahre her. Der junge Mann war Brasilianer und ist heute allen unter dem Namen Pele bekannt.

Fussball