Panama und der Kult-Kommentator

Belgien – Panama14 Uhr

Panama oder «Gol! Gol! Gooooool!»

Islands Kommentator von Nationalspielen, Gudmundur Benediktsson, ist an der EM 2016 Kult geworden. Panama hat auch so einen Kandidaten. Der TV-Kommentator aus Mittelamerika drehte beim Siegtreffer von Roman Torres im letzten Qualifikationsspiel gegen Costa Rica so ziemlich durch.

Wie oft zählen Sie das Wort «Gol» nach Torres' Treffer?

Viel dramatischer kann man es aber auch nicht an seine allererste WM schaffen. Das entscheidende Tor fiel erst in der 88. Minute – mit einem Unentschieden wäre Panama zu Hause geblieben. Durchdrehen gegen Belgien ist also wieder erlaubt.

Belgien oder der haushohe Favorit

Beim Mitfavoriten auf der anderen Seite brach aufgrund der WM-Qualifikation nicht die übergrosse Euphorie aus. Mit 28 Punkten aus zehn Spielen spazierte man geradezu durch die Gruppe. In den Testspielen fuhr man mit dem Toreschiessen munter fort: 3:0 gegen Ägypten und 4:1 gegen Costa Rica.

Die Rollenverteilung könnte gegen Panama also nicht viel klarer sein: Belgien ist der haushohe Favorit. Auch weil Panama in letzter Zeit einen schwachen Eindruck hinterliess. Im März tauchte der WM-Neuling gegen die Schweiz gleich mit 0:6.

Schweden – Korea17 Uhr

Ibrahimovic nervt die Schweden

«Schweden hat jetzt weniger Druck, weil ich nicht dabei bin. Wenn ich dabei wäre, wäre die Erwartungshaltung, dass wir alles gewinnen.» Ich, das ist Zlatan Ibrahimovic. Und der schwedische Stürmer, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nervt die Schweden gerade gehörig. Er provoziert mit seinen Sprüchen, heizte im Vorfeld selber Comeback-Gerüchte an, wurde aber nicht fürs Aufgebot berücksichtigt.

Ohne ihn sind die Schweden zu einer Einheit geworden, die im Playoff Italien besiegte. Die Testspiele aber waren gerade offensiv enttäuschend: In fünf Spielen in diesem Jahr gab es nur drei Treffer und einen Sieg. Gegen die Südkoreaner sind die Schweden als Kollektiv dennoch favorisiert. Bei den Asiaten ruhen alle Hoffnungen auf Tottenhams Schlüsselspieler Heung-min Son.

Tunesien – England20 Uhr

England: Furios oder zu unerfahren?

23 Spieler aus der Heimat hat Gareth Southgate aufgeboten: Das englische Kader besteht ausschliesslich aus Spielern aus der Premier-League. Die Engländer sind jung, hungrig, furios, offensivstark, aber vielleicht auch ein bisschen zu unerfahren. Sie gehören zu den Mitfavoriten, wenn es um den WM-Titel geht. Tunesien tönt nach einem vermeintlich leichten Auftaktgegner.

Doch die Afrikaner trotzten Portugal im Testspiel ein 2:2 ab und verloren gegen Spanien (0:1) erst nach einem späten Gegentreffer. Bei den Tunesiern sollten Sie auf den temperamentvollen Wahbi Khazri von Stade Rennes achten. Der Offensivmann ist ein Schlüsselspieler und gefährlicher Torjäger. Allzu viele Chancen werden die Engländer aber nicht zulassen. Khazri muss also eines von wohl nicht allzu vielen Duellen gegen Englands Torhüter, aller Voraussicht nach Jordan Pickford, gewinnen.

Pickford von Everton spielte eine starke Saison und gilt als sicherer Rückhalt. Aber er hat erst drei Länderspiele absolviert. Und: Die Engländer und ihre Goalies, das ist ein Thema für sich.

