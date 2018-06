Den Ball so annehmen? Das kann nur Messi!

Er kann es doch noch: Lionel Messi erlöste Argentinien mit seinem ersten WM-Treffer in der 14. Minute. Vorerst. Die Vollendung war schon souverän, die Ballannahme zuvor aber schlicht Weltklasse. Zuerst landete der Ball nach einem Pass von der Mittellinie auf dem Oberschenkel, dann liess ihn Messi auf den linken Fuss tropfen. Aber schauen Sie selbst:

Messi’s first and second touch to set up the shot on his “weak foot,” I mean, WTF, it’s not even fair. What a goal. pic.twitter.com/Z58lJsKYX4