Der heisseste Export, den Island zu bieten hat

Wenn man beim SV Sandhausen in der zweiten Bundesliga spielt, dann ist man sicher nicht der begnadetste Fussballer mit der technischen Beschlagenheit eines Lionel Messi oder dem Torriecher von Thomas Müller.

Trotzdem sollten sich Clubs überlegen, den Isländer Rurik Gislason zu verpflichten. Der Verkauf von Trikots mit seinem Namen oder Werbeartikeln würde bestimmt ordentlich Geld in die Vereinskasse spülen. Sein Marktwert beträgt zurzeit laut Transfermarkt übrigens 650'000 Euro.

Seit seiner Einwechslung, knapp eine halbe Stunde vor Schluss in der Partie gegen Argentinien (1:1), ist die Zahl seiner Follower auf Instagram geradezu explodiert. Lag diese laut isländischen Medien vor der WM noch bei 40'000, sind es Stand Mittwoch bereits über 600'000.

#sexyrurik

Allen voran die Fans aus Südamerika, dies stellen die Kommentare zur Schau, fliegen auf den 30-Jährigen. Nicht ganz unschuldig am Hype um den tätowierten Mann mit den stahlblauen Augen ist sein Teamkollege Kari Arnason. Dieser twitterte ein Bild der isländischen Nationalmannschaft vor der Reise nach Russland und versah den Post mit dem Hashtag #sexyrurik.

Falls Sie Gislason noch nicht in Aktion gesehen haben, haben Sie am Freitag die Chance dazu, natürlich sofern er zum Einsatz kommt. Um 17 Uhr trifft Island in seinem zweiten Gruppenspiel auf Nigeria.

