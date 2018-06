Maradona zeigt den Doppel-Stinkefinger

Da gewinnt seine Mannschaft doch noch: Erst in der 86. Minute rettet sich Argentinien in den Achtelfinal. Und was macht Diego Armando Maradona auf der Tribüne? Der ehemalige Superstar Argentiniens, der sein Land 1986 zum Weltmeistertitel führte? Er zeigt den Doppel-Stinkefinger!

Wer der Adressat der eindeutigen Botschaft ist, ist nicht bekannt.

Klar ist nur: Maradona sorgt schon während des ganzen Spiels für skurrile Szenen auf den Zuschauerrängen. Nein, sogar schon vor dem Anpfiff. Hier tanzt er sich mit einer Frau im Nigeria-Trikot warm:

O Maradona dançando na arquibancada vai ser eu no fim desse jogo se a Nigéria ganhar é eliminar a Argentina kkkkVAMOS NIGÉRIA#ZicaPraArgentinapic.twitter.com/VknmWd2zXi– Cid Anderson (@CidAnderson18) 26. Juni 2018

Bei Messis 1:0 jubelt er wild, danach sei er kurz vor der Pause trotz laufendem Spiel eingenickt. Die sozialen Medien entlarven ihn:

Maradona se encontra desmaiado vendo o empate e a provável eliminação da Argentina pela Nigéria #Copa2018 KKKKKVAMOS NIGÉRIA#ZicaPraArgentinapic.twitter.com/vl3L5CbcCF– Cid Anderson (@CidAnderson18) 26. Juni 2018

Was ist nur aus dem einst so genialen Fussballer und der «Hand Gottes» geworden? Es hätten alle Blicke auf das entscheidende Spiel unten auf dem Feld gerichtet sein können. Doch Maradona schien die Aufmerksamkeit zu geniessen, wie die folgende Bildstrecke zeigt. Ein Nutzer auf Twitter schrieb: «Traumberuf Diego Maradona festhalten.»

Die Tribünenshow von Maradona

WM-Center

(te)