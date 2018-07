Eden Hazard trifft auf seine alte Liebe

Eden Hazard besitzt allerbeste Chancen, WM-Superstar zu werden. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar sind in den Ferien, der bisher überragende Hazard bestreitet heute mit Belgien den ersten Halbfinal in St. Petersburg. Und er trifft dabei auf seine alte Liebe. «Ich war als Kind Frankreich-Fan», sagt Hazard, «vor allem das Weltmeisterteam von 1998 gefiel mir sehr.»

Hazard Brüder 1998 im Frankreich Dress Bild: Twitter Hazard Brüder 1998 im Frankreich Dress Bild: Twitter

Damals war er sieben Jahre jung, es gibt Bilder, wie er mit zwei seiner Brüder in Frankreich-Shirts posiert, mit der Nummer 10 des legendären Zinédine Zidane. Der zwei Jahre jüngere Thorgan (25) steht heute bei Gladbach unter Vertrag und figuriert ebenfalls in Belgiens WM-Kader, Kylian (22) spielt in Chelseas zweiter Mannschaft. Und der vierte der Hazard-Boys, der 15-jährige Ethan, trainiert in der Fussballschule Tubize, in der seine drei Brüder einst auch waren.

Frankreich gegen Belgien: Der etwas andere Ländercheck. (Video: Glomex)

Eden Hazard wuchs nur gerade 18 Kilometer von der französischen Grenze auf, bereits mit 14 ging das damalige Supertalent in die ausgezeichnete Akademie des OSC Lille, später zu Chelsea. Längst gilt der schnelle Edeltechniker als einer der besten Fussballer der Welt, nun kann er in Russland seine Karriere krönen.

Mit der Nummer 10 auf dem Rücken – wie einst Zidane. «Wir haben mit Brasilien das stärkste Team des Turniers geschlagen», sagt Hazard, «da ist es doch klar, dass wir nun den WM-Final erreichen wollen.» Die Belgier werden heute gegen Frankreich einen Eden Hazard in Bestform benötigen – und zu Hause werden seine drei Söhne kaum ein Frankreich-Shirt tragen.

