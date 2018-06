Frankreich siegt dank der Technik

Es war kein souveräner und erst recht kein glanzvoller erster Auftritt der Franzosen in Russland. Am Ende reichte es zu drei Punkten dank etwas Glück und den technischen Hilfsmitteln der Unparteiischen. Erstmals an diesem Turnier wurde ein Entscheid des Schiedsrichter nach einem Hinweis der Videoassistenten umgestossen: In der 58. Minute gab es Penalty für die Franzosen, nachdem die Partie zunächst weitergelaufen war. Antoine Griezmann, der Gefoulte, verwertet sicher zum 1:0.

Die Situation, die zum 1:0 führte. Video: SRF

Das Novum der WM-Geschichte

Die Franzosen konnten den Vorsprung aber keine fünf Minuten halten. Nach einem unerklärlichen Handspiel von Barcelonas Innenverteidiger Samuel Umtiti, konnte Mile Jedinak vom Elfmeterpunkt das 1:1 erzielen. In der Folge schnupperten die Australier, der Aussenseiter in der Gruppe C, in der auch Peru und Dänemark spielen, an der Sensation. Die Mannschaft von Didier Deschamps fasste nie richtig Fuss. Doch eine Aktion von Pogba reichte zum Sieg. Der Mittelfeldspieler von Manchester United spielte sich im Doppelpass bis in den Strafraum und traf dann glückhaft: Wie die Torlinien-Technologie zeigte, sprang der Ball wenige Zentimeter hinter der Linie auf.



Das 1:1 durch Jedinak. Video: SRF.

Frankreich war gut belohnt für seine schwache Leistung. Nach der ansehnlichen Startviertelstunde verlor die Mannschaft - das jüngste französische WM-Team seit 1930 - komplett den Faden. Das hochdotierte Sturmtrio mit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Griezmann blieb aus dem Spiel heraus gegen die gut verteidigenden Australier mit dem Grasshopper Trent Sainsbury meistens wirkungslos. Nicht umsonst nahm Deschamps Dembélé und Griezmann nach 70 Minuten aus dem Spiel.



Knapp, aber drin: Das 2:1 durch Paul Pogba. Video: SRF

Weiter geht es für Frankreich am Donnerstag gegen Peru, während Australien am gleichen Tag auf Dänemark trifft.

Frankreich - Australien 2:1 (0:0)

Kasan. – 41'279 Zuschauer. – SR Cunha (URU). – Tor: 58. Griezmann (Foulpenalty) 1:0. 62. Jedinak (Handspenalty) 1:1. 80. Pogba 2:1.

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso (78. Matuidi), Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann (70. Giroud), Dembélé (70. Fekir).

Australien: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic (71. Irvine), Kruse (84. Arzani); Nabbout (64. Juric).

Bemerkungen: Beide Teams komplett. Verwarnungen: 13. Leckie. 57. Risdon. 76. Tolisso. 87. Behich (alle Foul).

(sda)