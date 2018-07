Neymar-Challenge erreicht Wimbledon

Lustige Szene in Wimbledon am Senioren-Herrendoppel. Mansour Bahrami und Goran Ivanisevic spielten gegen Jonas Bjorkman und Mark Woodbridge. Jonas Bjorkman wurde vom Ball getroffen. Darauf legte er eine perfekte Neymar-Rolle hin. Mansour Bahrami kletterte übers Netz und tat so, als ob er Bjorkman Erste Hilfe leisten würde.

Brasiliens Starspieler Neymar fiel an der Fussball-WM durch theatralische Stürze und Schwalben auf, bei denen er ausgiebig über den Rasen rollte. Seine Einlagen machten ihn weltweit zum Gespött. Es tauchten unzählige witzige Videos in den sozialen Medien auf, die sich unter dem Hashtag #NeymarChallenge über Neymar lustig machten.



Der Nachwuchs des FC Widnau steht dem grossen Fussballer Neymar bei der Theatralik in Nichts nach. Video: FC Widnau



