Neymar hat schon wieder eine Neue

Die Erwartungen an Neymar bei der WM sind enorm hoch. Drei Monate war er davor verletzt und absolvierte nur zwei Testspiele, bevor es nach Russland ging. Und bei der WM? Statt Zauber-Dribblings und Traumtoren gab es bis jetzt hauptsächlich Schwalben – und Frisuren!

Keine Spaghetti-Locken mehr

Im Training vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Mexiko präsentierte der 26-Jährige seine neueste Haarpracht. Anstatt den blonden Spaghetti-Locken trägt er jetzt einen kurzen, dunklen Sidecut.

Für den Superstar von Paris Saint-Germain wird die WM zum Mode-Runway. Die Statistik des Brasilianers: Vier Spiele, zwei Tore, drei Frisuren. Im Netz sorgt Neymar damit für ordentlich Spott.

Eric Cantona felt inspired by Neymar's new hair... 😂 pic.twitter.com/EBsSfWchvc

From Spaghetti Head to The Fresh Prince of Bel Air- The journey of #BRA Neymar's #Worldcup hair. pic.twitter.com/n9a3YJhajJ