War das die geilste WM ever?

Frankreich oder Kroatien, wer krönt sich heute zum Fussball-Weltmeister für die nächsten vier Jahre? – Bevor in Moskau das Finale angepfiffen wird, diskutieren wir noch einmal über die zu Ende gehende WM und fragen uns, was denn diesmal so speziell war.

Umfrage Wer wird Weltmeister? Frankreich

Kroatien

Mario Mandzukic schoss Kroatien in den Final. (Bild: AFP/Yuri Cortez) Mario Mandzukic schoss Kroatien in den Final. (Bild: AFP/Yuri Cortez)

Und weil's das letzte WM-Studio für die nächsten vier Jahre ist, reden wir nicht mit irgendwelchen Fussball-Experten. Vielmehr verraten wir euch, wer eigentlich für die ominösen Baba-Galya-Orakel verantwortlich war und warum unsere russische Wahrsagerin besser als ihr Ruf ist. Ausserdem gibts einen grossen WM-Rückblick, und wir klären ein für allemal die Frage, welches denn das schönste WM-Trikot ist. Achtung Spoiler: Es gibt mehr als eins.

