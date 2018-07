Warum ist Sommer schöner als Bürki?

Müssen Fussballprofis nicht nur gut mit dem Ball umgehen können, sondern auch noch umwerfend aussehen? Und macht ein WM-Titel einen Spieler schöner, als er tatsächlich ist?

Umfrage Wer wird Weltmeister? Frankreich

Belgien

Kroatien

England

Dr. Christian Depner ist Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Der fussballbegeisterte Mediziner ist heute Gast in unserem WM-Studio. Im Video siehst du, wer in den Augen von Dr. Depner der schönste Fussballer ist und welchen Beruf Nati-Captain Stephan Lichtsteiner nach seiner Profi-Karriere am besten ausüben sollte.

WM-Center

(pst)