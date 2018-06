Agüeros stupende Technik und drei Penalty-Tore

Völlig ungeordnet stand die argentinische Hintermannschaft herum, Nutzniesser war der Isländer Alfred Finnbogason, der das 1:1 markierte – gerade mal vier Minuten nach dem 1:0 der Gauchos.

Das 1:1 der Isländer. (Video: SRF)

Dieses erzielte Sergio Agüero, der bei seinem Treffer den Ball im Strafraum annahm, diesen abdeckte, nach hinten auswich und den Ball in die Maschen drosch. Keeper Hannes Halldorsson blieb keine Chance auf eine Abwehr.

Franzosen tun sich schwer

Frankreich, La Grande Nation, Les Bleus – eine Mannschaft mit scheinbar unlimitiertem Talent. Ein Team, dem einige Experten den WM-Titel zutrauen. Aber: Im ersten Gruppenspiel sahen die Franzosen gar nicht weltmeisterlich aus. Die Equipe von Didier Deschamps tat sich mit Australien äusserst schwer – und gewann auch dank viel Technik.

Das 1:0 kam nur dank des Videobeweises zustande – Schiedsrichter Andrés Cunha gab den Penalty erst, als er Bestätigung von der Technik bekommen hatte. Antoine Griezmann verwertete sicher.

Das 1:0 für Frankreich gegen Australien dank Videobeweis. (Video: SRF)

Hands von Umtiti

Das machte auch der Australier Mile Jedinak. Der Aston-Villa-Söldner verwandelte eiskalt – Samuel Umtiti hatte zuvor ein Handspiel begangen.

Das 1:1 für Australien. (Video: SRF)

Frankreich siegte dennoch, da ein Schuss von Mittelfeld-Stratege Paul Pogba abgefälscht wurde und mit ganzem Umfang – das zeigte die Torlinientechnologie – hinter der Linie landete.

Das 2:1 für Frankreich. (Video: SRF)

Peru drückt, Dänemark trifft

Im dritten Spiel des Tages sind die Peruaner das bessere Team, aber ein ums andere Mal verpassen die Südamerikaner das Tor, Christian Cueva scheitert in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Penaltypunkt, weil er den Ball übers Tor haut. Nicht so Yussuf Poulsen. Der Däne schiesst die Skandinavier in der 59. Minute in Führung, indem er einen Konter gekonnt abschliesst.

Poulsen trifft zum 1:0. (Video: SRF)

Kroatien: Eigentor und Penalty

Die Kroaten spielten gegen Nigeria über weite Strecken überlegen, die Afrikaner kamen kaum zu gefährlichen Abschlüssen. Dennoch brauchte der Favorit des Spiels etwas Hilfe. Zum 1:0-Führungstreffer kam er durch ein Eigentor von Etebo und als Leon Balogun Mario Mandzukic etwas zu gerne hatte, hatte Schiedsrichter Ricci keine Wahl und pfiff den sechsten Penalty dieses Spieltags.

Das 1:0 durch Etebo nach einem Eckball. (Video: SRF)

Und das 2:0 durch Modric per Penalty. (Video: SRF)

