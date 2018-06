Wahrscheinlich ist das die grösste Stärke dieser Schweizer Nationalmannschaft: Dass sie total von sich selbst überzeugt ist. Wer zur Pause gegen die mit Weltstars gespickten Brasilianer 0:1 zurückliegt, der könnte ja durchaus ins Grübeln kommen.

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der WM? Nach der Gruppenphase ist Schluss.

Sie scheitert im Achtelfinal.

Endlich, der Viertelfinal wird Tatsache, weiter gehts aber nicht.

Die Reise endet erst im Halbfinal.

Die Schweiz spielt um den Titel, verliert aber den Final.

Weltmeister, wir werden Weltmeister!

Aber die Schweizer tun das Gegenteil, als sie nach 45 Minuten in ihre Kabine kommen. Sie bestärken sich gegenseitig im Glauben daran, dass da gegen den fünfmaligen Weltmeister immer noch etwas drin liegt.

So beschreibt es Yann Sommer nach dem Spiel. Weitermachen, cool bleiben, Fehler vermeiden – so muntern sich die Schweizer in der Garderobe gegenseitig auf. Und Sommer stellt danach fest: «Vielleicht haben wir die Brasilianer damit auch ein wenig überrascht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass wir noch an uns glauben.»

Die Brust ist breit

Gut möglich, dass die Nati zumindest in Teilen auch vom Gefühl angetrieben wird, dass nicht alle so fest an sie glauben, wie sie das selbst tut. In Granit Xhaka scheint noch immer das Testosteron zu wirken, als er gefragt wird, ob in den letzten Minuten nicht auch ein wenig Glück mit im Spiel war, als Brasilien vehement den Sieg suchte. «Das ist mir scheissegal», sagt er.

Xhakas Rücken ist auch in diesem Moment, mehr als eine Stunde nach Abpfiff, noch durchgestreckt. Die Brust wölbt sich breit nach aussen, als ob er noch immer jedem Brasilianer, der ihm über den Weg läuft, zu verstehen geben will, wie sehr er bereit ist für den Kampf. Das ist es wohl, was Sommer meint, wenn er sagt: «Wir hatten eine sehr gute Körpersprache.»

Xhaka ist einer in diesem Team, der immer zu seinen hohen Ambitionen gestanden hat. Er habe bis zum Final gepackt, sagte er vor dem Abflug. Der Mittelfeldspieler von Arsenal muss den leichten Unglauben spüren, mit dem solche Worte in der Schweiz immer noch aufgenommen werden. Also sagt er jetzt: «Ihr seht doch die Ergebnisse. Die zählen. Dieses 1:1 steht auf der Tafel. Das ist die Realität.»

«Zwei Jahre lang sehr, sehr, sehr hart gearbeitet»

Wahrscheinlich macht auch das dieses Schweizer Team aus: Diese etwas trotzige Haltung, allen etwas beweisen zu wollen. Und ja, diese Mannschaft ist auf einer Art Mission. «Wir haben zwei Jahre lang sehr, sehr, sehr viel gearbeitet», sagt Xhaka. «Wir mussten leiden, wir haben Emotionen gezeigt. Wir waren gemeinsam glücklich und wir mussten viel kämpfen.»

So sieht das auch Goalie Sommer: «Wir haben viel investiert, um hier in Rostow stehen zu dürfen.» Und jetzt wirken die Schweizer bereit, sich selbst für all diese Mühen belohnen zu können.

Natürlich hat Captain Stephan Lichtsteiner recht, wenn er mahnt: «Wir müssen auf dem Boden bleiben, weil noch viel Arbeit wartet.» Aber es wirkt um Mitternacht in der Interview-Zone der Rostow-Arena nicht so, als ob seine Mitspieler überheblich werden könnten.

Es soll anders werden als 2010

Da ist keine Euphorie, die aus den Schweizern spricht. Vielleicht ein wenig Genugtuung. Aber vor allem eins: Der Wille, dass es nicht so wird wie 2010, als die Schweizer mit einem 1:0 über Spanien in die WM starteten – und danach die Achtelfinals doch verpassten.

«Ja, das heute, das war ein Punkt gegen Brasilien», sagt Granit Xhaka, «aber das ist erst der erste von hoffentlich noch vielen Schritten.»

WM-Center