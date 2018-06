«Adler-Affäre schweisst das Team zusammen»

Tagelang diskutierte die Schweiz über den Doppeladler-Jubel. Hat das einen Einfluss auf die Partie gegen Costa Rica?

In den sozialen Medien und Kommentarspalten wurde wieder darüber diskutiert, ob die Secondos nun richtige Schweizer seien. Das sorgt für Unruhe. Vorausgesetzt, dass es in der Mannschaft keinen Streit zwischen Spielern mit und ohne Migrationshintergrund gibt, wird die Affäre das Team aber noch stärker zusammenschweissen. Druck von aussen, ein gemeinsamer Feind, verbindet. Das gilt nicht nur in der Politik, sondern auch im Sport.

Sollte ein Spieler die Zeitung lesen oder sich bewusst abschirmen?

Ich würde ihm raten, nichts zu lesen. Teilweise machen sie es aus Neugierde trotzdem, weil sie wissen wollen, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird.

Woraus schliessen Sie, dass die Stimmung intakt ist?

Das Team wirkt von aussen sehr solidarisch. Wenn Captain Stephan Lichtsteiner ebenfalls den Doppeladler macht, zeigt das, dass es im Team nicht zwei Lager gibt. Der Aussenverteidiger war es, der vor einigen Jahren – vielleicht ungewollt – die Diskussion um die Secondos in der Nati losgetreten hatte. Inzwischen hat er offenbar mit den Vätern der albanischstämmigen Spielern geredet und ein besseres Verständnis für das Verhalten seiner Kollegen. Solche Leaderfiguren sind extrem wichtig.

Was macht die Schweiz derzeit so stark? Gegen Serbien konnte sie in extremis die Partie kehren.

Ein Faktor ist die Konstanz, der lange Weg, den man gemeinsam beschritten hat. Man hat sich Automatismen und gleiche Werte antrainiert. Mit der erfolgreichen Qualifikation für die WM und die EM 2016 gibt es ein kollektives Selbstvertrauen, eine Siegermentalität: Xhaka und Co. wissen, dass sie auch unter Druck erfolgreich sein können und was sie von ihren Mitspielern erwarten dürfen. Auch Trainer Vladimir Petkovic gibt seinen Mannen Sicherheit, indem er extrem lange an einem Spieler auch nach Fehlern festhält, selbst wenn sie der «Blick» abschiesst. Im Team ist die psychologische Sicherheit sehr wichtig.

Was kann Vladimir Petkovic tun, dass seine Spieler jetzt nicht abheben und Costa Rica unterschätzen?

Wenn ich die Spieler reden höre, habe ich bei keinem das Gefühl, dass sie das Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Die Mannschaft will immer gewinnen. Das hat ihnen Petkovic eingeimpft. Wenn die Öffentlichkeit die Schweiz schon in den Achtelfinals sieht, dann hat das weniger mit dem Gegner als mit der hervorragenden Ausgangslage zu tun.

Bei einem Sieg winkt ein Spiel gegen Deutschland. Motiviert das die Spieler zusätzlich.

Es gab Spieler, die gesagt haben, sie würden sich über eine solche Affiche freuen. Diese Nati hat wohl das Vertrauen, dass sie es mit jedem Gegner aufnehmen kann. Persönlich wäre es mir aber lieber, der Topfavorit käme erst im Final.

