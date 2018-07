Raphael Diaz, nach dem am 20. Mai im Penaltyschiessen verlorenen WM-Final gegen Schweden waren alle Spieler bitter enttäuscht. Können Sie sich inzwischen über Silber freuen?

Es nagt noch immer. Wenn ich daran zurückdenke, dann wurmt es mich noch heute, weil es halt so knapp war. Aber natürlich kann ich mich auch über die Medaille freuen. Die vielen tollen Reaktionen und der grandiose Empfang nach unserer Rückkehr haben den Schmerz gelindert. Wie wir empfangen wurden, das war Gänsehaut pur.

Schon im WM-Final 2013 seid Ihr Schweden unterlegen. War es damals einfacher, sich über Silber zu freuen?

Es ist so, damals konnten wir uns rascher über Silber freuen. Nun dauerte die Verarbeitung wesentlich länger, denn wir waren dieses Mal so nahe am Titel. Dass wir es jedoch innert fünf Jahren zwei Mal in den WM-Final schafften, ist für jeden Schweizer Eishockeyspieler sehr motivierend. Auch ich bin schon wieder enorm motiviert für die Zukunft.

Die Fussball-Nati könnte nun am Dienstag für die beiden erlittenen Final-Niederlagen gegen Schweden Revanche nehmen.

Ja, das wünsche ich mir. Ich werde auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Ich hoffe die Fussball-Nati nimmt Revanche für uns und haut die Schweden raus!

Wie intensiv verfolgen Sie die Fussball-WM?

Die Schweizer Spiele habe ich alle gesehen, obwohl ich zu Beginn der WM noch in den Ferien war. Aber da habe ich mich jeweils vom Strand ins Zimmer zurückgezogen, um der Nati zuzuschauen. Es ist cool, dass sie die Gruppenphase überstanden haben. Nun hoffe ich, dass sie Schweden nach Hause schicken.

Ihr Tipp?

2:1 für die Schweiz. Ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird und lange 1:1 stehen wird, aber wir kurz vor Schluss das 2:1 schiessen werden.

Den Nervenkitzel eines Penaltyschiessens wie bei euch braucht es nicht nochmals.

Nein, definitiv nicht!

Wer ist Ihr Lieblingsspieler der Fussball-Nati?

Ich habe mal Yann Sommer kennengelernt und war sehr beeindruckt von ihm. Ein toller Typ. Zudem kenne ich Blerim Dzemaili, wir waren zusammen in der Sportler-Berufsschule. Jene Spieler, zu denen man einen persönlichen Bezug hat, verfolgt man natürlich besonders intensiv mit.

Wieviel Verständnis haben Sie als Eishockeyprofi eigentlich für einen Fussballer wie Neymar, der ständig am Boden rumliegt und Theater macht?

Klar rege ich mich darüber etwas auf. Als Sportler erwarte ich, dass die Gegenspieler fair sind, und im Fussball kommt es eben häufiger vor, dass Spieler hinfallen, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ich ziehe jedoch primär meinen Hut vor Valon Behrami. Wie er es geschafft hat, einen Weltklassemann wie Neymar aus dem Spiel zu nehmen, war Klasse. Das streben wir im Eishockey jeweils auch an, wenn wir gegen einen Sidney Crosby oder Connor McDavid spielen. Da gilt jeweils ebenfalls, vor ihnen und nicht hinter ihnen zu stehen.

Fussball