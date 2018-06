«Lueged, dass ihr die 1. Halbzyt überschtönd»

2400 Kilometer Luftlinie trennen die beide berühmtesten Fussball-Brüder der Schweiz Taulant und Granit Xhaka derzeit. Während Taulant Ferien hinter sich hat und letzten Donnerstag mit dem FC Basel schon in die Vorbereitung eingestiegen ist, vertritt Granit an der WM in Russland die Farben der Schweiz.

Umfrage Hat unsere Nati das Zeug, Brasilien zu schlagen? Keine Frage: Was die Deutschen können, schaffen die Schweizer auch: 7:1!

Naja, es wird auf jeden Fall eng. Aber ein Zittersieg könnte drinliegen.

Niemals. Brasilien mit Neymar ist für die Schweiz eine Nummer zu gross.

Ich tippe auf ein Unentschieden.

Weiss nicht.

Am Sonntag steigt die Nati mit dem Hit gegen Brasilien ins Turnier ein und bestreitet in Rostow am Don das schwierigste Spiel der Gruppenphase gegen den fünffachen Weltmeister mit Neymar in seinen Reihen.

Zuhause vor dem TV

Vor zwei Jahren war es an der EM noch anders. In Frankreich kam es im Auftaktspiel am 11. Juni 2016 in Lens zum grossen Bruder-Duell zwischen Taulant und Granit. «Tauli» kämpfte für Albanien. Granit zog im Schweizer Mittelfeld die Fäden. Mit dem besseren Ende für Granit: Die Schweiz siegte dank eines Treffers von Fabian Schär 1:0. Während die EM in Frankreich die bisher einzige Endrunden-Teilnahme für Albanien blieb, qualifizierte sich die Schweiz auch für die WM in Russland.

Wie Millionen Schweizer wird auch Taulant am TV mitfiebern und seinem Bruder die Daumen drücken. Der FCB-Routinier weiss, wie es in Granit so kurz vor dem Anpfiff geht und schickt ihm via 20 Minuten diese Video-Botschaft (siehe oben).

