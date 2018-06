Vladimir Petkovic: «Wir haben den Gegner aufgebaut. Wenn wir »wir« waren, haben wir die Tore geschossen. Wir wissen alle, es war nicht unser bester Tag. Ich bin sehr froh, dass wir weitergekommen sind. Im Achtelfinal haben wir die Chance, alles besser zu machen, was heute nicht so gut geklappt hat. Manchmal fliegen wir ein bisschen. Wir müssen die Füsse auf dem Boden behalten. Wir haben aber einen Lauf. Selbst wenn wir - wie heute - versuchen zu verlieren, schaffen wir es nicht (lacht). Die Ausfälle (von Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner im Achtelfinal -Red.) sind schade. Es waren unnötige Fouls. Aber wir haben ein breites Kader. Ich habe volles Vertrauen in meine 23 Männer.»

Josip Drmic (Torschütze zum 2:1): «Wir haben das Ziel erreicht. Wir hätten die Vorrunde mit einem Sieg abschliessen wollen, das hat leider nicht geklappt. Es war unglücklich. Ich habe nach meiner Auswechslung versucht, Gas zu geben. Nun gilt es zu regenerieren zu analysieren. Und dann werden wir unseren Blick auf Schweden richten. Die Ausfälle (von Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner -Red.) sind unglücklich, aber Ausfälle gibt es immer. Wir haben guten Ersatz, sind alle auf einem Topniveau.»

Blerim Dzemaili (Torschütze zum 1:0): «Ich bin glücklich über das Tor, aber nicht über das Spiel. Wir können viel besser spielen. Wir haben zu viele Chancen zugelassen, wir können uns bei Yann (Sommer - Red.) bedanken. Das Wichtigste ist aber, dass wir weitergekommen sind. Jetzt geht es gegen Schweden. Wir können uns steigern und müssen das auch. Wir haben fünf Tore erzielt, aber auch vier erhalten. Viele Teams haben überrascht, einige wie Deutschland und Polen auch negativ. Wir können die Überraschungsmannschaft werden. Wenn nicht jetzt, wann dann.»

Breel Embolo: «Wir haben gut begonnen, aber wir haben nicht gewusst, wie wir das 1:0 halten sollen. Wir haben gegen diese aggressiven Gegner gelitten. Wir wollen eigentlich eine gute Leistung zeigen, aber es hat uns an Spielintelligenz gefehlt. Schweden ist ein sehr starker Gegner, wie alle Teams an dieser WM. Wir müssen uns jetzt erholen, beruhigen, und unsere Fehler analysieren.»

Yann Sommer: «Das war ein komplizierter Match. Wir sind zwar sehr zufrieden, dass wir uns für die Achtelfinals qualifiziert haben, aber wir haben erneut in der ersten halben Stunde Mühe gehabt. Wir waren in unseren Gedanken nicht richtig beim Spiel. Die Spieler von Costa Rica sind sehr stolz, sie kämpften für die Ehre ihres Landes, dementsprechend aggressiv gingen sie zur Sache. Das (Schär und Lichtsteiner sind im Achtelfinal gesperrt, die Red.) ist eben Fussball. Man kann nicht ins Spiel gehen und erwartet, dass man keine Karte sieht. Gewiss treffen uns die Ausfälle hart. Aber wir verfügen über genügend Qualität auf der Bank.»

Mario Gavranovic: «Es ist uns nicht gelungen, den Ball zirkulieren zu lassen, sie haben gut gespielt. Persönlich kann ich mit meiner Leistung nicht zufrieden sein, ich kam nur selten gefährlich zum Abschluss. Wichtig ist aber, dass wir weiter sind und die richtigen Schlüsse aus der Partie ziehen. Es ist schwierig, zu erklären, weshalb wir bisher jeweils zu Beginn nicht richtig ins Spiel finden. Gegen Schweden dürfen wir uns das aber nicht erlauben, sonst werden wir bestraft. Dann können wir es nicht mehr korrigieren.»

Valon Behrami: «Der Beginn war gut. Wir haben gespürt, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft sind. Dann haben wir zu legere gespielt, und es während den ersten 20 Minuten nicht abstellen können. Das darf nicht passieren! Die Schweiz muss immer alles geben, alle müssen ihr Maximum leisten, sonst bringen wir uns in Schwierigkeiten. Wir haben nun eine grosse Chance, die Ausgangslage ist nicht schlecht. Aber wir müssen über das heutige Spiel reden.»

