Im Achtelfinal wünschen wir uns Deutschland

Die Diskussion um den Adler ist verflogen, der Sport rückt wieder in den Vordergrund. Wenn die Schweizer Nati am Abend in Nischni Nowgorod zum Abschluss der Vorrunde auf Costa Rica trifft (ab 20 Uhr im Ticker), lautet die simple Rechnung: Holt sie mindestens einen Punkt, zieht sie in die K.-o.-Phase ein. Selbst eine Niederlage könnte genügen, nämlich dann, wenn Serbien im Parallelspiel Brasilien unterliegt.

Umfrage Wer soll der Schweizer Achtelfinal-Gegner werden? Mexiko 23 % 23 % Deutschland 38 % 38 % Schweden 19 % 19 % Südkorea 20 % 20 % Insgesamt 6746 Teilnehmer

Die Wahrscheinlichkeit für einen Vorstoss in den Achtelfinal ist also gross, selbst der Gruppensieg in Reichweite. Weil in der Gruppe F noch nichts entschieden ist, heissen die potenziellen Gegner in der Runde der letzten 16 weiterhin Mexiko, Deutschland, Schweden und Südkorea.

Die Nati-Spieler sprechen seit einer Weile vom nächsten Schritt, vom Vorstoss in den Viertelfinal. Käme da ein Duell mit Deutschland nicht gelegen? Wäre ein Match gegen den amtierenden Weltmeister nicht die ultimative Chance, den grossen Coup zu landen? Die Leser wünschen sich klar die Deutschen als Gegner (siehe Umfrage).

Die vier möglichen Achtelfinal-Widersacher im Kurzporträt.

Mexiko: Wild in jeder Hinsicht

Unmittelbar vor der WM liessen es die Mexikaner richtig krachen. Einige Spieler feierten vor der Abreise nach Russland eine wilde Sexparty mit zahlreichen Prostituierten. Nun, die etwas andere Vorbereitung hat offensichtlich nicht geschadet. Die Zentralamerikaner präsentierten sich beim Paukenschlag zum Auftakt gegen Deutschland (1:0) ähnlich wild und engagiert wie bei der Orgie, sie sorgten mit ihrem schnellen Umschaltspiel und den wirbligen Angreifern für Chaos in den Abwehrreihen des Weltmeisters. Wie wohl die Schweizer mit dem unberechenbaren Gegner klarkämen? Wie die Nati will Mexiko endlich den Achtelfinal überstehen, das gelang zuletzt 1986.



Mexikos Siegtor gegen Deutschland. (Video: SRF)

Deutschland: Viel Theater und Reus als Hoffnungsträger

Doppeladler-Debatte? Lächerlich, werden die Deutschen denken. Seit Mitte Mai hat sie ein Foto beschäftigt, auf dem die türkischstämmigen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan posierten. Kritiker forderten eine Ausbootung der beiden, die Causa soll auch die Mannschaft gespalten haben. Genau wie die Nicht-Nominierung von Manchester Citys Jungstar Leroy Sané.

Es folgten miserable Testspiele, ein miserabler WM-Start gegen Mexiko (0:1) und ein Last-Minute-Sieg gegen Schweden (2:1), der das vorzeitige Aus verhinderte und zwei DFB-Betreuer dazu animierte, sich vor der schwedischen Bank in unflätige Jubelposen zu werfen. Die Probleme beim Titelverteidiger, der sich bisher erstaunlich konteranfällig präsentiert hat, scheinen tiefer zu liegen. Umso reizvoller wäre für die Nati ein Duell mit dem Nachbarn, zumal es ohnehin wieder einmal Zeit für ein ernsthaftes Kräftemessen wäre. 51-mal haben die beiden Nationen bisher gegeneinander gespielt, allerdings nur fünfmal in Ernstkämpfen. Letztmals an der WM 1996, als Deutschland 5:0 gewann.



Kroos' Geniestreich gegen Schweden. (Video: SRF)

Es gibt aus Schweizer Sicht jedoch ein grosses Aber. Dass die Mannschaft von Joachim Löw trotz aller Turbulenzen noch im Rennen ist, kann durchaus als Zeichen der Stärke verstanden werden. Vielleicht haben die Deutschen die Widerstände, die einem während eines Turniers begegnen, bereits überwunden und kommen nun ins Rollen. Die Hoffnung liegt dabei auch auf dem hochbegabten Marco Reus, der nach zahlreichen Verletzungen seine erste WM bestreitet. Thomas Müller, der sich bisher unter Wert verkauft hat, sagte jedenfalls nach dem Schweden-Match: «Das kann ein entscheidender Wendepunkt sein.»

Südkorea: Der Grossartige und der Star

Die Chance, dass Südkorea die Nati fordern wird, ist klein. Noch sind die Asiaten punktlos. Und Trainer Shin Tae-yong Shin hatte schon vor dem Turnier gesagt, dass es an der WM «keine schlechtere Mannschaft als uns gibt». Die Koreaner sind relativ leicht auszurechnen, ihr Spiel ist komplett auf Tottenhams-Star Son Heung-min ausgerichtet, den Einzigen im Team, der höheren Ansprüchen genügt.

Wobei es zu präzisieren gilt: der Einzige auf dem Feld. Schliesslich ist von Coach Shin folgendes Zitat überliefert: «Ich war schon als Spieler schrecklich arrogant, aber jetzt muss ich sagen, dass ich einfach grossartig bin.» Der Grossartige an der Seitenlinie gilt allerdings nicht als gewiefter Taktiker, seinen Spitznamen «Mourinho Asiens» hat er wohl eher seinem überbordenden Selbstbewusstsein zu verdanken. Deshalb gilt: Südkorea wäre der schwächste Gegner für die Nati.

Schweden: Provokationen aus der Ferne

Er ist nicht dabei und doch immer präsent: Zlatan Ibrahimovic. Aus der Ferne meldete Schwedens bester Fussballer der Geschichte nun: «Ich habe das Gefühl, dass ich es viel besser kann als sie.» Solcherlei bringt seine Landsleute in Russland nicht mehr aus der Fassung. Sie sind eine verschworene Einheit, die in diesen Tagen noch enger zusammengerückt ist, weil ein Teamkollege übel angefeindet wurde.

Der türkischstämmige Jimmy Durmaz, der gegen Deutschland das Foul vor dem entscheidenden Freistosstor durch Kroos verursacht hatte, wurde nach der Partie auf Social Media massiv rassistisch beleidigt. Die Mannschaft reagierte mit einer unmissverständlichen Videobotschaft. Zuerst hielt Durmaz eine Rede, ehe seine Teamkollegen unisono riefen: «Fuck Racism!»

Teamgeist, Kampfkraft und Robustheit sind bei den physisch starken Skandinaviern zwar gegeben, doch spielerisch kann Schweden der Schweiz nicht das Wasser reichen.

(kai)