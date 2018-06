Chur–München–Moskau–Rostow–Kaliningrad

Nur aus Spass machen sich Marco Raffainer und Marco Meyer am Tag vor dem so wichtigen Match gegen Serbien auf, um die Schweizer Nationalmannschaft während des Abschlusstrainings anzufeuern. Aber für das Duo und einem Dutzend weiterer Fans bleibt das Gitter vor der Arena in Kaliningrad geschlossen.

Umfrage Schweiz gegen Serbien – wer gewinnt? Klarer Fall: die Schweiz.

Auch wenn es weh tut: Serbien holt die drei Punkte.

Es gibt ein Unentschieden.

Mir doch egal.

Von Chur nach München über Moskau nach Rostow und nun in die russische Exklave Kaliningrad hat sie ihr WM-Trip bislang geführt. Aus einer Bieridee nach einem Bundesliga-Spiel auf Schalke, ist nun eine Reise geworden, die sie positiv überrascht. «Bis jetzt ist hier alles affengeil», sagt Raffainer.

Nur das Wetter könnte gerade etwas freundlicher sein. Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage sind in den Keller gestürzt. Es stürmt und regnet immer wieder, das alles bei 12 Grad. Für das dritte Gruppenspiel gegen Costa Rica in Nischni Nowgorod ist allerdings wieder Sommerwetter angesagt.

(sr)