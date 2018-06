Das Ticket für die Achtelfinals liegt bereit

Sie hatten viel Zeit, um miteinander zu sprechen. Zwei ganze Tage. «Manchmal haben wir auch ein paar Scherze gemacht», sagt Valon Behrami, als er auf die Affäre mit dem Doppeladler-Jubel angesprochen wird. Und ja, es sei möglich, dass man das Ganze später vertieft noch einmal ansprechen müsse: «Aber nicht jetzt. Jetzt ist WM.»

Umfrage Wie schlägt sich die Nati gegen Costa Rica? Das gibt einen klaren Sieg.

Es wird ein Geknorze, aber ein Sieg schaut raus.

Viel Kamp und Krampf, am Ende wirds ein Remis. Das reicht ja auch, um weiterzukommen.

Die Nati gibt sich Mühe, verliert aber unglücklich.

Die Schweiz ist überfordert und geht sang- und klanglos unter.

Die Nati hat genug darüber gelesen, wer mit welchem Jubel etwas bewirken wollte. Sie ist mit breiter Brust an diese Endrunde gereist. Und es wirkt so, als sei sie auch im Sturm um den Adler zu einer Einheit gewachsen, die reif genug ist, um ihre grossen Ziele zu erreichen. Behrami: «Wir sind noch stärker. Aber das musst du in jedem Spiel auf dem Platz beweisen.»

Petkovic schont keine Spieler

Am besten gleich heute Abend, wenn es gegen Costa Rica darum geht, das bereitliegende Ticket für die Achtelfinals abzuholen. Ein Punkt – und die Schweizer sind sicher weiter.

Bei einer derartigen Ausgangslage könnte ein Trainer versucht sein, ein paar Spieler zu schonen, denen für den Achtelfinal eine Gelb-Sperre droht. Davon betroffen sind in der Nati Valon Behrami, Xherdan Shaqiri, Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner. Zwar sagt Vladimir Petkovic: «Daran verschwende ich keinen Gedanken. Ich werde gegen Costa Rica mein stärkstes Team aufstellen.»

Spielt Gavranovic?

Aber gleichzeitig will der Schweizer Nationaltrainer an dieser WM so weit wie möglich kommen. Da muss er mit einem Auge auf kommende Aufgaben blicken. Das spricht für einige Wechsel.

Es ist gut möglich, dass Mario Gavranovic Opfer dieses Weitblicks wird. Zwar spielte er stärker als Haris Seferovic. Aber zu viele Wechsel will Petkovic seinem Team sicher auch nicht zumuten.

WM-Center