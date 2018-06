Traumstart – jetzt liegt gar der Gruppensieg drin

Es ist 22.48 Uhr in Rostow am Don, als die Schweiz kollektiv einen Herzschlag überspringt. Vielleicht 15 Meter vor dem Tor der Nati kommt Miranda zum Ball. Der Schuss des Brasilianers springt auf, er fliegt an einem Schweizer Bein nach dem anderen vorbei. Er nähert sich dem Pfosten – und doch um Zentimeter am Tor vorbei. Ja, die Schweizer müssen noch einmal richtig leiden in diesen letzten Minuten. Kurz zuvor hat Goalie Yann Sommer mit einer Weltklassereaktion Roberto Firmino ein scheinbar ­sicheres Tor gestohlen.

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der WM? Nach der Gruppenphase ist Schluss.

Sie scheitert im Achtelfinal.

Endlich, der Viertelfinal wird Tatsache, weiter gehts aber nicht.

Die Reise endet erst im Halbfinal.

Die Schweiz spielt um den Titel, verliert aber den Final.

Weltmeister, wir werden Weltmeister!

Aber dann steht es endlich fest: Was ist das für ein Start in die Weltmeisterschaft! Die Schweiz ärgert den Rekordweltmeister Brasilien. Sie bleibt damit seit 1994 zum fünften Mal in Serie in ihrem WM-Startspiel ungeschlagen. Und sie reiht sich ein in den munteren Reigen der vermeintlichen Underdogs, die in Russland die ganz grossen Fussballnationen ärgern.

Behrami raubt Neymar die Lust am Spiel

Es ist ein Erfolg des Herzens, des Kampfes – und des Mutes. Genau so, wie das Trainer Vladimir Petkovic von seinen Spielern gefordert hat vor dem WM-Beginn. Keiner verkörpert diese Leidenschaft besser als Valon Behrami, das Herz und die Lunge dieser Nati. Während 71 Minuten gewinnt er so viele Duelle gegen Neymar, dass der Superstar zwischendurch die Lust am Spiel zu verlieren scheint.

Schweizer Ski-Star auf der Tribüne

Eine Halbzeit brauchen die Schweizer, um richtig an der WM anzukommen. Sie haben etwas zu viel Respekt, die Führung Brasiliens durch ein Traumtor von Coutinho ist absolut verdient.

Nach der Pause ist eine andere Schweiz am Werk. Eine, die durch Steven Zuber nach einer Ecke das 1:1 erzielt. Eine, die jetzt sogar Gruppensieger werden könnte.



Der Führungstreffer durch Coutinho. (Quelle: SRF)

Brasilien - Schweiz 1:1 (1:0)

Rostow am Don. - 43'109 Zuschauer. - SR Ramos (MEX).

Tore: 20. Coutinho 1:0. 50. Zuber 1:1.

Brasilien: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho (67. Renato Augusto), Casemiro (60. Fernandinho), Coutinho; Willian, Gabriel Jesus (79. Firmino), Neymar.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner (87. Lang), Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami (70. Zakaria), Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic (80. Embolo).

Bemerkungen: Brasilien ohne Fred (verletzt), Schweiz komplett. Verwarnungen: 31. Lichtsteiner (Foul). 47. Casemiro (Foul). 65. Schär (Foul). 68. Behrami (Foul).

Rangliste: 1. Serbien 1/3 (1:0). 2. Brasilien 1/1 (1:1). 2. Schweiz 1/1 (1:1). 4. Costa Rica 1/0 (0:1).

WM-Center