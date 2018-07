Dieses Team bleibt ein uneingelöstes Versprechen

Die Nati hat eine riesige Chance weggeworfen. Schon lange reden die Spieler davon, an einer EM oder WM den Viertelfinal erreichen zu wollen. In Brasilien scheiterte der Kern der aktuellen Mannschaft in der Verlängerung des Achtelfinals an Argentinien, in Frankreich unterlagen die Schweizer den Polen im Elfmeterschiessen. Jetzt schlagen sie gegen Schweden ein verlockendes Angebot aus.

Ein wunderbares Schweizer Märchen, ein langer russischer Sommer schien greifbar mit all den ­Favoriten, die sich vorzeitig aus dem Turnier verabschiedet haben. Jetzt müssen die Schweizer neidisch zuschauen, wie es die biederen Schweden sind, die weiterträumen dürfen.

Eine ganz normale Schweizer Nati

Diese Nati bleibt ein uneingelöstes Versprechen. Ein Versprechen, das diese Generation mit sich trägt, seit die Schweizer 2009 U-17-Weltmeister und 2011 Zweiter der U-21-EM wurden.

Keine Nati ist je so selbstbewusst aufgetreten wie die aktuelle Ausgabe. Nie hat ein Schweizer Team so sehr daran geglaubt, dass es nach den Sternen greifen kann. Das ist eine der Stärken dieser Gruppe. Und doch hat sie wieder ihr Rendez-vous mit der Fussballgeschichte verpasst. Sie darf weiterhin nicht mit den ganz Grossen mitspielen.

Die Euro 2020 wird die voraussichtlich letzte Chance dieser ehrgeizigen Generation sein. Bis dahin ist sie, was sie nie sein wollte: eine ganz normale Schweizer Nationalmannschaft. Nicht schlechter als andere Ausgaben – aber halt auch nicht so viel besser, wie sie das von sich selber glaubte.

