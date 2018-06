Mit diesen Pfannen und Tricks hält Bolli die Nati fit

Drei Tage sind das absolute Minimum, um sich nach 90 oder gar 96 Minuten wie gegen Serbien physisch komplett zu regenerieren. Dazu gehört vor allem auch die richtige Ernährung. Sie unterstützt die Aufbauphase bis zum nächsten Spiel. Für die Mahlzeiten der Nati ist seit 1996 Emil Bolli zuständig. Der Berner Spitzenkoch begleitet die Schweizer Auswahl seit 2006 an jedes Turnier.

Dabei geht es nicht nur darum, eine möglichst leckere Küche aufzutischen. Es geht vielmehr darum, die Fussballer optimal mit Kohlehydraten, Vitaminen und Proteinen zu versorgen, damit die Spieler noch Kraft haben und ihnen nicht vorzeitig die Puste ausgeht.

Bolli sorgt für ausgewogene Küche

Wie schon in Brasilien reiste Bolli deshalb vor dem Turnier nach Russland, graste Märkte und Lebensmittelhändler ab, um möglichst bekömmliche Lebensmittel auf den Tisch zu bringen. Für die Ausgewogenheit ist der Spitzenkoch, der wie 2014 von seiner Tochter Andrea begleitet wird, besorgt. Andrea kümmert sich dabei um die kalte Küche und die Desserts. Sie hat auch den Lead in der Kommunikation mit dem Service-Personal. Dafür hat sie seit über einem Jahr einen Russisch-Sprachkurs besucht.

Dass der Lead in der Küche und die Kommunikation nicht einfach sind, zeigt eine kleine Anekdote. In ihren Küchen kennen Chefköche kein Pardon und haben ausnahmslos das Sagen. Als Emil Bolli an einem Spielort in der Küche des Teamhotels die Leitung übernehmen wollte, wehrte sich der Hotelkoch: «In meiner Küche habe nur ich das Sagen.» Er zog den Kürzeren gegen Bolli.

Kohlehydrate, Vitamine und Mineralsalze

Ganz wichtig sind viele Kohlehydrate, Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralsalzen und der ausgewogene Eiweiss-Haushalt. Tabu sind Gerichte, die blähen oder sehr fettig sind. «Ich benutze nur Öl mit hochwertigen, ungesättigten Fettsäuren», so der ehemalige Küchenchef (1989 bis 2013) des Hotel Bern in Bern.

Weil er das aber nicht überall bekommt, nimmt er immer einen ausreichenden Vorrat aus der Schweiz mit. Wie auch Müsliflocken für das Birchermüsli, Schokolade, diverse Gewürze und Rollgerste für Gerstensuppe. Auch auf seine eigenen Pfannen verzichtet er in Russland nicht.

Über spezielle Essgewohnheiten seiner prominenten Klientel spricht Bolli wenig. Wie überall hat es Flexitarier und auch einen Vegetarier im Team. Es gibt Spieler, die lactosefrei, glutenfrei oder histaminfrei essen – und ab und zu wird auch in der Nati gesündigt.

Bananen und Kiwi immer dabei

Der Energiespeicher muss aber schon während eines Spiels aufgefüllt werden. Die Kohlehydratdepots reichen je nach Belastung für circa 60, maximal 70 Minuten. Bei der Nati gibt es in der Pause vor allem Früchte – Bananen und Kiwi sind immer dabei –, dazu hausgemachtes Früchtebrot nach dem eigenen Rezept von Bolli.

Helfen können auch Energieriegel mit einem hohen Natriumanteil (schützt vor Krämpfen), grossem Kohlehydrat-Anteil sowie Eiweiss (erhöhen die Leistungskapazität).

Trotzdem sind die Glykogenspeicher Leber und Muskeln nach einem intensiven Match völlig down und müssen rasch wieder aufgefüllt werden. Bis zu einer Stunde nach der Belastung kann der Körper am schnellsten den Speicherstoff Glykogen aus den Kohlehydraten herstellen, besser noch innerhalb der ersten vierzig Minuten nach dem Spiel.

Gefüllte Glykogenspeicher sind nach aktuellem Stand der Forschung der entscheidende Faktor für eine schnellstmögliche Regeneration des Spielers. Zudem rüstet der Körper zusätzlich fürs nächste Spiel auf. Bolli hält sich dabei an die währschafte Schweizer Küche, um die Speicher der Spieler wieder zu füllen – denn die Nati will noch lange in Russland bleiben.

