Gottlose Vielreiser und gefürchtete Riesentöter

Riesentöter: In der WM-Quali­fikation kegelten sie die Niederlande raus, in der Barrage eliminierten sie Italien, nun lösten sie auf Kosten von Deutschland das Achtelfinal-Ticket – die Schweden haben zuletzt gleich drei grosse Fussballnationen in die Misere gestürzt. Sie zu unterschätzen, wäre fatal.

Umfrage Wie geht der Achtelfinal gegen Schweden aus? Die Nati wird überzeugen und Schweden eliminieren.

Es wird ein Krampf, aber die Schweiz setzt sich durch.

Phhh. Die Nati geht nach einem Krimi als Verlierer vom Platz.

Die Schweiz wird sang- und klanglos verlieren.

Mentale Stärke: Als sie im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland in letzter Sekunde das 1:2 kassierten, schien die baldige Heimreise besiegelt. Doch die Schweden reagierten beeindruckend, schlugen das zuvor souveräne Mexiko 3:0 und hievten sich auf Platz 1.

Gottlose Einheit: Zlatan Ibrahimovic trat nach der EM 2016 aus dem Nationalteam zurück, doch natürlich hält sich der selbst ernannte Gott noch immer für besser als sämtliche Landsleute. Die Absenz der 36-jährigen Über­figur tut dem Team jedoch gut.

Reiseweltmeister: 9258 km haben die in Gelendschik logierenden Schweden für die drei Gruppenspiele zurückgelegt – mehr als jeder andere WM-Teilnehmer.

Prominenter Schwager: Die Schwester von Linksverteidiger Martin Olsson ist seit 2012 mit dem deutschen Basketballstar Dirk Nowitzki verheiratet.

Zeit für Revanche: Im Mai haben die Skandinavier der Nati eine der bittersten Niederlagen der Schweizer Sportgeschichte zugefügt – im Final der Hockey-WM. Die Fussballer können sich nun dafür revanchieren.

