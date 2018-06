Die Reise dieser Nati kann noch weit gehen

Die Schweiz hat sich ihre bislang schlechteste WM-Leistung für das letzte Gruppenspiel aufgespart. Das hat Nerven gekostet. Aber die Nati steht dennoch zum vierten Mal in der Geschichte in einem Achtelfinal einer Fussball-Weltmeisterschaft. Und diese Reise kann sie noch sehr weit tragen. Dem Achtelfinal-Gegner Schweden begegnen die Schweizer sicher auf Augenhöhe.

Und danach? Sind von England bis Japan noch viele Opponenten möglich. Aber auch dann würde gelten: Das Feld scheint nach der vorzeitigen Abreise von Weltmeister Deutschland offen.

Dass der Blick wenigstens kurz, aber nicht total unverschämt bereits in Richtung Viertelfinal schweift, liegt an dieser Schweizer Mannschaft. Sie wirkt so geeint, wie wohl noch keine Nati vor ihr.

Besser als ihre Einzelspieler

Die Diskussionen um den angeblichen Balkan-Graben, die sie vor der EM 2016 austragen musste. Die schmerzliche Niederlage gegen Polen in Saint-Étienne. Der Aufruhr nach den Doppeladlern von Kaliningrad gegen Serbien. All das hat diese Mannschaft zu einer Einheit zusammengeschweisst, die mehr ist als nur die Summe ihrer Einzelspieler.

Jetzt hat die Schweiz gegen Costa Rica auch noch gezeigt bekommen, was passiert, wenn man an dieser WM mit zu viel Selbstvertrauen ins Spiel geht. Wenn man überheblich wird. Dann fliegen einem die Bälle nämlich nur so um die Ohren. Auch gegen ein Team wie Costa Rica, das an der Endrunde in Russland zuvor noch keinen Punkt gemacht und kein Tor erzielt hat.

Die Schweizer müssten diese Lektion nun auch begriffen haben. Und dann ist das grosse Ziel Viertelfinal für diese Mannschaft in Griffweite.

