Lara gibt Valon den letzten Karrierekick

Er hat sich so seine Gedanken gemacht – über den Körper und seine Karriere. Seine Laufbahn hat ihn weit gebracht: Von Lugano über Genua bis nach Rom, Neapel und Florenz. Einmal sogar nach London und Hamburg. Sein aufwendiger Arbeitsstil lässt ihn aber mit jedem Jahr stärker leiden.

Immer wieder ist er verletzt, schleppt sich und sein Schmerz von Spiel zu Spiel. Doch gerade während der Verletzungszeit hat er seelisch seine grösste Heilung erfahren. In der Zeit der Rehabilitation intensiviert sich seine Bekanntschaft zu Lara Gut – es entwickelt sich eine Beziehung.

Der Traum vom Viertelfinal

Die Bindung ist so stark, dass daraus ein scheinbar unzertrennlicher Bann wird. «Dank Lara habe ich eine grosse Kraft im Leben gefunden. Und das ist im Leben das Wichtigste. Der Fussball ist schön und gut, aber nach einer Woche hast du das letzte Spiel wieder vergessen», sagt Behrami.

Das letzte Spiel der Schweiz an dieser WM in Russland wird der 33-jährige Tessiner allerdings nicht so schnell vergessen. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinal gegen Schweden kommt er zum Schluss: «Es wäre schön, wenn ich es einmal mit der Schweiz in einen Viertelfinal schaffe.»

Der neue Halt im Leben

Es sind seine Gedanken, kurz nach dem Schlusspfiff in der riesigen Arena von Sankt Petersburg. Kurz nach der bitteren 0:1-Niederlage. Kurz nachdem ihm Lara am Rande der Tribüne in den Arm nimmt, ihn ins Ohr flüstert und tröstet. «Lara gibt mir den Halt, das ist es, was zählt im Leben.»

Es ist eine halbe Stunde nach Spielschluss, als Behrami darüber redet, wie sehr ihn die Skifahrerin wieder in die Spur gebracht hat nach der Trennung von der Familie. Wie sie für jedes Spiel nach Russland gereist ist. «Das war sehr speziell. Sie hat sehr viele Kilometer gemacht. Das war unglaublich für mich.»

WM-Center