Matic ist das grosse Spiegelbild von Xhaka

Eigentlich wollte ihn José Mourinho gar nicht an die WM gehen lassen. «Du brauchst dringend Ferien», sagte der Trainer von Manchester United zu seinem Dauerläufer nach dessen erster Saison beim englischen Rekordmeister. Doch der 29-jährige Serbe zeigte bereits im ersten WM-Gruppenspiel wieder vollen Körpereinsatz und führte sein Team zum 1:0-Sieg gegen Costa Rica. «Er ist der absolute Leader. Alle jungen Spieler schauen zu ihm auf», sagt der serbische YB-Flügel Miralem Sulejmani und erklärt, warum er zu den begehrtesten Spielern der Welt gehört. «Matic ist mit seiner Ruhe und Erfahrung das Hirn der Mannschaft.»

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der WM? Nach der Gruppenphase ist Schluss.

Sie scheitert im Achtelfinal.

Endlich, der Viertelfinal wird Tatsache, weiter gehts aber nicht.

Die Reise endet erst im Halbfinal.

Die Schweiz spielt um den Titel, verliert aber den Final.

Weltmeister, wir werden Weltmeister!

Für eine Transfersumme von 60 Millionen Euro und einer satten Gehaltserhöhung lockte ihn Mourinho vor einem Jahr von Chelsea zu United. Als defensiver Mittelfeldspieler laufen bei Mourinhos Spielplan alle Fäden bei Matic zusammen. «Ich habe nie einen besseren Spieler gesehen», schwärmt Mourinho über seinen Regisseur. Matic ist allerdings nicht nur für die Red Devils unverzichtbar, er ist es auch für das serbische Nationalteam. «Er ist das Herz im Team der Serben», sagt auch Granit Xhaka, der bei Arsenal wie Matic auf der Sechs spielt und auf dieser Position am Freitag auch die Schweiz gegen Serbien aufs Feld führt.

Gross und robust

In den Statistiken der Premier League führen Matic und Xhaka ein hartes Fernduell. Keiner auf der Insel hat so viele Zuspiele auf dem Konto wie Xhaka, allerdings macht Matic mehr Kilometer und erobert häufiger den Ball. Vor allem in den Zweikämpfen sticht Matic mit seiner Grösse und Robustheit heraus. Mit seinen 1,94 Metern und 85 Kilo überragt er Xhaka um 9 Zentimeter und ist drei Kilo schwerer.

WM-Center