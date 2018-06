Neymar? Behrami!

Wenn Neymar spielt, hat immer auch der Zirkus geöffnet. Der Brasilianer tänzelt und trippelt, manchmal wirkt das Gehabe arrogant, wenn er sekundenlang aufreizend langsam Übersteiger exerziert. So ist das auch am Sonntag zum WM-Auftakt gegen die Schweizer. An diesem Abend in Rostow bekommt es Neymar regelmässig mit einer Sonderbewachung zu tun. Das ist er sich zwar gewohnt, Hartnäckigkeit und Aggressivität von Valon Behrami aber setzen ihm zu.

Und so prägt der Superstar von Paris Saint-Germain mit neuer, gewöhnungsbedürftiger Frisur das Geschehen nicht wie erwartet. Er stösst auf harten Widerstand der leidenschaftlichen Schweizern, wird oft gefoult, und mit seiner Leichtfüssigkeit holt er einige Verwarnungen heraus; gegen Stephan Lichtsteiner noch vor der Pause, dann auch gegen Fabian Schär, schliesslich gegen Behrami.

Neymar sorgt für Gefahr

Neymar dürfte aufatmen, als Behrami kurz darauf wegen Kniebeschwerden ausgewechselt wird. Doch auch der brasilianische Hoffnungsträger wirkt nach seiner langen Verletzungspause noch nicht restlos fit. Einmal schiesst der 26-Jährige aus beträchtlicher Distanz harmlos aufs Tor, einmal aus wenigen Metern genau auf Torhüter Yann Sommer.

Neymar ist trotz des für seine Verhältnisse bescheidenen Vortrags an beinahe allen Angriffen des WM-Favoriten beteiligt. Er bereitet auch die beste Gelegenheit zum Siegtreffer der Brasilianer in der zweiten Halbzeit mit feinem Pass auf Philippe Coutinho vor. Und er schlägt in der Schlussphase gefährliche Freistösse und Eckbälle bei mehreren Topchancen. Die Erlösung gelingt Neymar und seinen Teamkollegen aber nicht mehr. Sie wissen: Dieses 1:1 zum Start gegen die Schweiz bietet einigen Raum zur Steigerung.

WM-Center