Schwede zeigt den Doppeladler

Die Schweden haben einen Tag vor dem Achtelfinal-Spiel gegen die Schweizer Nationalmannschaft offenbar noch keine grossen Sorgen. Der Innenverteidiger Pontus Jansson zeigt während einer Trainingspause auf der Bank sogar den Doppeladler, wohl in Anlehnung an die Schweizer Spieler Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die ihre Tore gegen Serbien so bejubelten. Janssons Teamkollegen nebenan amüsieren sich prächtig.

Pontus Jansson did the double-headed eagle gesture during training that Xherdan Shaqiri, Stefan Lichtsteiner and Granit Xhaka did against Serbia! pic.twitter.com/aRHQPdJ9M5