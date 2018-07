Spielt am Ende doch Seferovic statt Drmic?

Im Kopf sind diese Bilder: Josip Drmic, wie er gegen Costa Rica zweimal mit viel Schwung in den gegnerischen Strafraum zieht. Drmic, wie er erst einen Kopfball an die Latte setzt und danach das zweite Tor für die Schweizer erzielt. Und Haris Seferovic, wie er nach dem Spiel zu seinem Rivalen im Kampf um den einzigen Platz im Sturm der Nati geht – um ihm zu gratulieren.

Umfrage Wie geht der Achtelfinal gegen Schweden aus? Die Nati wird überzeugen und Schweden eliminieren.

Es wird ein Krampf, aber die Schweiz setzt sich durch.

Phhh. Die Nati geht nach einem Krimi als Verlierer vom Platz.

Die Schweiz wird sang- und klanglos verlieren.

Wer diese Bilder im Kopf hat, für den ist klar: Im Achtelfinal gegen Schweden wird Drmic von Anfang an stürmen. Seferovic enttäuschte gegen Brasilien und Serbien. Mario Gavranovic vergab seine Chance gegen Costa Rica. Drmic meldet: «Ja, ich bin bereit.»

Die Schweden müde rennen

Nur müssen diese Gedanken nicht jene des Nationaltrainers sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass Vladimir Petkovic Drmic eher als Spieler für Kontersituationen sieht.

Am Ende könnte also im Achtelfinal wieder Seferovic von Anfang an auf dem Platz stehen. Die Idee: Der Benfica-Stürmer soll die Schweden müde rennen. Und dann kommt Drmic, um den Rest zu erledigen.

