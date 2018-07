Die Nati hat alles, um ein WM-Märchen zu schreiben

Weltmeister Deutschland draussen, Messi draussen, Cristiano Ronaldo draussen. Während diese WM bereits grosse Opfer gefordert hat, ist die Schweiz immer noch voll dabei. Und sie könnte zum Aschenputtel-Team dieser Endrunde werden.

Umfrage Würden Sie weiter zum Public Viewing gehen, falls die Nati rausfliegt? Ja, ich interessiere mich nicht nur für die Schweiz

Ja, es macht mir so oder so Spass

Nein, dann schaue ich höchstens zuhause

Nein, dann ist die WM für mich vorbei

Ich interessiere mich nicht für die WM

Seit der Aufstockung auf 32 Teams hat die WM noch immer eine Mannschaft hervorgebracht, die weit mehr erreicht hat, als ihr vor dem Turnier zugetraut worden ist. 2002 die Südkoreaner, die es – auch mit Schiedsrichterhilfe – in den Halbfinal schafften. 2006 kam die Ukraine nicht ganz ohne Schweizer Unterstützung in den Viertelfinal. 2010 verpasste Ghana den Halbfinal wegen eines verschossenen Elfmeters, 2014 war es Costa Rica, das in den Viertelfinal vorstiess.

In diesem Jahr ist es an der Schweiz, das Märchen-Team der WM zu werden. Weil sie alles hat, was es dazu braucht.

Die Nati hat ...

... einen Goalie in Weltklasseform. Was Keylor Navas vor vier Jahren für Costa Rica war, ist jetzt Yann Sommer für die Nati. Wobei sich die Qualität seiner Paraden von Spiel zu Spiel zu steigern scheint. Wie er gegen Costa Rica den Kopfball von Borges noch an den Pfosten lenkte, ist schlicht atemberaubend.

... gegen Brasilien bewiesen, dass sie weiss, wie sie gegen einen Weltklasse-Gegner verteidigen muss.

... mit Xherdan Shaqiri einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Und der trotzdem das Team nicht zur Ein-Mann-Schau werden lässt, wie das bei Messis Argentinien und Ronaldos Portugal der Fall war.

... eine grosse Effizienz. Brasilien schoss 21-mal auf das Tor, die Schweiz 6-mal, das Resultat war ein 1:1. Gegen Serbien nutzte Shaqiri seine eine Konterchance. Gegen Costa Rica erzielten die Schweizer zwei Tore und hatten einen Lattentreffer, ohne dabei je überzeugend zu wirken.

... einen starken Teamgeist. Die Spieler sind durch die Doppeladler-Debatte noch enger zusammengerückt.

... noch immer Steigerungsmöglichkeiten. Die erste Viertelstunde war bislang in jedem Spiel schwach. Der Sturm ist weiterhin eine Baustelle. Gegen Costa Rica fehlte es an allem ein wenig. Und doch sind die Schweizer ungeschlagen durch die Gruppe gekommen.

... die richtige Seite des K.o.-Baumes erwischt. Achtelfinalgegner Schweden liegt in Reichweite. Und im Viertelfinal würde mit England oder Kolumbien ebenfalls ein Team warten, das nicht unschlagbar erscheint.

... das Glück auf ihrer Seite. Zentimeter fehlten in der Nachspielzeit Brasiliens Miranda zum 1:2. Serbiens Mitrovic darf von Schär und Lichtsteiner niedergerungen werden, ohne dass Elfmeter gepfiffen wird. Und gegen Costa Rica knallt Colindres den Ball nur an die Latte. Dieses Glück braucht, wer weit kommen will.

