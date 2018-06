Was ist dieser Punkt wert für die Schweiz?

«Die Schweiz gewinnt gegen Brasilien mit 1:1.» Gewiss, das Verdikt von SRF-Kommentator Sascha Ruefer war euphorisch, als die Sache am Sonntagabend in Rostow am Don beschlossen war. Schweiz 1, Brasilien 1, ein Unentschieden gegen den Rekordweltmeister, einen Rückstand aufgeholt, ein Tor erzielt, gegen den Topfavoriten auf den Titel an der WM in Russland.

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der WM? Nach der Gruppenphase ist Schluss.

Sie scheitert im Achtelfinal.

Endlich, der Viertelfinal wird Tatsache, weiter gehts aber nicht.

Die Reise endet erst im Halbfinal.

Die Schweiz spielt um den Titel, verliert aber den Final.

Weltmeister, wir werden Weltmeister!

Die Euphorie ist verständlich, stolz dürfen die Schweizer sein. Doch was dieser Punkt gegen Brasilien wert ist, wird man vor allem nach dem zweiten Gruppenspiel wissen. Weil der andere Vergleich in der Gruppe E zwischen Serbien und Costa Rica mit den Serben einen Sieger ergab, stellt sich die Situation für die Schweizer in der Zwischenabrechnung ein bisschen schlechter dar.

Erinnerung an 2010

Sollten sie gegen Serbien verlieren und Brasilien gleichzeitig gegen Costa Rica gewinnen, so würde es nahezu unmöglich, noch in den Achtelfinal zu kommen. Deswegen gilt für die Schweiz am Freitag: verlieren verboten.

Während die internationale Presse der Schweiz für den Punkt gegen Brasilien Respekt zollt, werden gleichzeitig Erinnerungen an 2010 wach. Mit einer ebenfalls kämpferisch beeindruckenden Leistung rang das Team des damaligen Trainers Ottmar Hitzfeld den späteren Weltmeister Spanien 1:0 nieder – und machte sich mit einem 0:1 gegen Chile die gute Ausgangslage sogleich wieder zunichte. Nach einem 0:0 gegen Honduras im letzten Gruppenspiel schieden die Schweizer damals schon vor der K.-o.-Phase aus.

Blickt Brasilien gar Richtung Gruppe F?

Nach der Auftaktniederlage von Weltmeister Deutschland gegen Mexiko (0:1) blickt man in der Schweizer Gruppe E bestimmt auch mit einem Auge auf die dortige zweite Runde. Je nachdem, wie sich Deutschland gegen Schweden schlägt, sinkt oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland überhaupt noch Gruppensieger werden kann. Als solcher würde der Titelverteidiger auf den Zweiten der Gruppe E treffen. Werden die Deutschen hingegen nur Zweiter, bekommen sie es mit dem Sieger der Schweizer Gruppe zu tun.

WM-Center

(mrm)