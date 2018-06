Die WM der Experten – wer ist Ihr Favorit?

Im Grunde genommen ist jeder in der Schweiz ein Fussballexperte. 8,5 Millionen Menschen, die genau wissen, wen Nati-Trainer Vladimir Petkovic an die WM mitnehmen und wie er aufstellen muss. 8,5 Millionen Experten, die genau wissen, wie man gewinnt und warum die Nati verloren hat. Weil es aber für so viele Menschen im Studio in Leutschenbach keinen Platz hat, hat SRF Experten ausgewählt, die quasi alle anderen Experten ersetzen.

Sie sind diejenigen, die für die anderen sprechen. Sie erklären den Leuten vor den Bildschirmen die Taktik, Spielzüge und Stärken und Schwächen des Gegners und der eigenen Mannschaft. Sie sind die kritische Stimme der Fans, sie heben den Daumen oder senken ihn über die Spieler. Das Schweizer Fernsehen fährt für die WM in Russland eine Armada an Experten auf: ehemalige Nationalspieler, aktive England-Söldner, Bundesliga-Trainer und auch aktuelle Nationaltrainer.

Diverse Gäste

Zu den fixen Fachleuten gehören Andy Egli, Mario Eggimann, Peter Knäbel, Gürkan Sermeter und der Chef-Experte Benjamin Huggel vor Ort in Russland. Dazu gesellten sich in den ersten 48 von 64 Partien diverse illustre Gäste. Wer von ihnen konnte bisher überzeugen, wen möchten Sie in der K.-o.-Phase lieber nicht mehr sehen? Erstellen Sie Ihre WM-Experten-Rangliste für die heisse Phase dieser WM 2018.

Fussball

(ete)