Wie parteiisch darf ein TV-Kommentator sein?

Fussball-WM – das bedeutet auch: Dauereinsatz vor dem heimischen Fernseher. Die WM in Russland beschert den öffentlichen Sendern in der Schweiz Traumquoten. Zum Beispiel verfolgten im Durchschnitt 1,613 Millionen Personen das Spiel zwischen der Schweiz und Brasilien (Marktanteil 66,4 Prozent), die Spitze lag bei 1,9 Millionen. Dazu kamen 280'000 Livestream-Starts über die SRF-Onlinemedien. Bisheriger Rekord war ein Durchschnitt von 1,567 Millionen Zuschauern beim EM-Spiel am 19. Juni 2016 gegen Frankreich.

Gesamtschweizerisch verfolgten in der Spitze 2,642 Millionen Personen das Schweizer WM-Gruppenspiel live auf SRF zwei, RTS deux und RSI LA 2. Im Durchschnitt waren aus der gesamten Schweiz 2'266'000 Personen zugeschaltet. 539.000 Schweizer und 74,1 Prozent aller Fernsehzuschauer sahen, wie die Nati sich gegen Serbien durchsetzte. Hervorragende Quoten erzielten auch die anderen Spiele ohne Schweizer Beteiligung.

Die Qual der Wahl



SRF zeigt alle 64 Spiele live und hat dafür fünf Kommentatoren abgestellt. Trotz Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft überträgt ARD und ZDF weiterhin unverdrossen und dann gibt es im deutschsprachigen Raum auch noch den ORF, in Italien Rai und und und... Der Fussball-Fan hat zuhause die Qual der Wahl und kann zwischen den Kanälen nach Belieben hin und her zappen.

Wovon machen Sie das Zappen aber abhängig? Auf welchem Sender schaut Herr und Frau Schweizer die Spiele? Welcher Kommentator informiert Sie umfassend und bei welchem wechseln Sie den Kanal? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

