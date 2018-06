Wünschst du der Nati ein Duell mit Deutschland?

90 Minuten trennen die Schweizer Nationalmannschaft von der zweiten WM-Achtelfinalqualifikation hintereinander. Erreicht sie gegen Costa Rica mindestens ein Unentschieden oder gewinnt Brasilien gegen Serbien, ist sie sicher in der K.-o.-Phase.

Selbst der Gruppensieg liegt noch in Reichweite.

Umfrage Wer soll der Schweizer Achtelfinal-Gegner werden? Mexiko

Deutschland

Schweden

Südkorea

Im Achtelfinal treffen die beiden besten Mannschaften der Gruppe E auf jene der Gruppe F. Während Mexiko auf den Gruppensieg zusteuert, haben auch Deutschland, Schweden und gar das punktlose Südkorea weiterhin Chancen, das vorzeitige Scheitern abzuwenden. Das bedeutet, dass für die Nati noch sämtliche vier Teams als Achtelfinal-Hürden infrage kommen.

Da die Partien Mexiko – Schweden und Deutschland – Südkorea bereits um 16 Uhr steigen, wissen Vladimir Petkovic und seine Mannen unmittelbar nach Spielschluss, also kurz vor 22 Uhr, was sie in der nächsten Runde erwartet. Vorausgesetzt natürlich, sie schliessen die Vorrunde auf Platz 1 oder 2 ab.

Wen wünschst du dir für die Nati? Stimme für deinen bevorzugten Achtelfinalgegner!

Rangliste Gruppe E: 1. Brasilien 2/4 (3:1). 2. Schweiz 2/4 (3:2). 3. Serbien 2/3 (2:2). 4. Costa Rica 2/0 (0:3).

Rangliste Gruppe F: 1. Mexiko 2/6 (3:1). 2. Deutschland 2/3 (2:2). 3. Schweden 2/3 (2:2). 4. Südkorea 2/0 (1:3).

WM-Center

(20 Minuten)