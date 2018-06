«Jaaa! Achtelfinal! Wir werden Weltmeister»

Am Ende lagen sich fast alle in den Armen. Nicht nur die Spieler auf dem Rasen, auch hoch oben auf der Tribüne war die Erleichterung bei den rund Tausend Schweizer Fans deutlich zu sehen. Etwas später vor dem Stadion kippte die Erleichterung in Euphorie.

Nicht wenige Anhänger sehen den Achtelfinal gegen Schweden als eine günstige Gelegenheit endlich den nächsten grossen Schritt zu machen. «Wir werden Weltmeister», sagen einige, obwohl die Leistung beim 2:2 gegen Costa Rica überaus bescheiden war.

