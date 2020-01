So reagiert Trump auf den iranischen Raketen-Angriff

Es sind mehrere gleissende weisse Punkte, die vom Boden aufsteigen und durch den Nachthimmel gleiten. Ein dumpfes Rauschen ist zu hören. Mehr als ein Dutzend Raketen haben die Iraner in der Nacht zum Mittwoch in Richtung zweier Militärstützpunkte im Irak abgeschossen, die auch von der US-Armee genutzt werden.

Nicht einmal eine Woche hat es gedauert, bis Irans Führung ihre Drohung wahr gemacht und Vergeltung für die Tötung ihres Top-Generals Ghassem Soleimani verübt hat. Und noch etwas machen die Revolutionsgarden klar: Die Raketen sollen erst der Anfang gewesen sein.

«Ich bete für unsere Truppen.»

Trump äusserte sich noch in der Nacht zum Angriff der Iraner. Seine erste Reaktion über Twitter am Dienstagabend (Ortszeit) liess jedoch vermuten, dass er keine komplette Eskalation will: «Alles ist gut», schrieb er auf Twitter. Momentan würden die Auswirkungen noch geprüft, er werde am Mittwochmorgen (Ortszeit) ausführlich dazu Stellung nehmen.

Joe Biden, der frühere Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat, schreibt auf Twitter: «Ich werde mich mit Kommentaren zu den Nachrichten heute Abend zurückhalten, bis wir mehr wissen. Ich bete für unsere Truppen.»

I’m going to hold off on commenting on the news tonight until we know more, but there is one thing I will say: Jill and I are keeping our troops and Americans overseas in our prayers. We hope you’ll keep them in yours.